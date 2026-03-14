Rechaza PAN ir con PRI para la Gubernatura de NL, pero deja la puerta abierta para Adrián de la Garza

Aunque por la mañana la dirigencia nacional del PAN cerró la puerta a repetir la alianza con el PRI rumbo a la Gubernatura de Nuevo León en 2027, por la noche dejó la puerta abierta al Alcalde Adrián de la Garza, para aspirar a la candidatura para la gubernatura con las siglas del PAN.

La tensión entre ambos partidos inició al mediodía, cuando en un evento con estudiantes en el Tec de Monterrey, Jorge Romero, presidente del CEN panista, aseguró que la marca PAN está creciendo y que por ello ahora sólo buscan aliarse con los ciudadanos.

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Durante el día, sus declaraciones generaron dudas sobre un posible rompimiento con quien fuera su abanderado por la Alcaldía regia en 2024, pero, por la noche, el Edil y el dirigente se reunieron en una colonia, recorrieron sus calles, visitaron vecinos y jugaron futbol, mandando un mensaje político distinto.

”Ya llegó un momento en donde el PAN le va a apostar al PAN. La alianza que nosotros estamos buscando es con la ciudadanía”, afirmó el dirigente al medio dÌa tras un evento con estudiantes en el Tec de Monterrey.

”Esto no significa que nosotros estemos cerrando nuestras alianzas con personas, con liderazgos de la sociedad de Nuevo León, pero bajo nuestras siglas. Nadie está vetado”.

- ¿Sigue vivo escenario con Adrián de la Garza bajo las siglas de PAN?, se le preguntó.

”Insisto, no nos negamos a ningún liderazgo que con las siglas del PAN quieran buscar la confianza de las y los neoleoneses”, dijo.

- ¿Ya no va a haber alianza PRI-PAN para 2027 en Nuevo LeÛn?, se le insistió. “No la estamos viendo”, respondió.

Más tarde, durante una rueda de prensa en la sede estatal de su partido, Romero se refirió a los casos polémicos recientes relacionados con De la Garza, como el contrato con Next Energy y la detención de Karina Barrón, su Secretaria de Desarrollo Humano.Se refirió al priista como un contendiente con muchas posibilidades.

”Nosotros no anticipamos ni absolución ni condena, lo que sÌ entendemos es que más allá del futuro, en el presente, Adrián es alguien que ostentó el logo del Partido Acción Nacional, y por lo tanto es un gobernante que llegó por Acción Nacional y que por lo tanto bajo ninguna circunstancia habremos de condenar”, explicó.

”También tenemos que es un contendiente con muchas posibilidades y que cuando llegan las contiendas empiezan todos los temas (polémicos) aquí en Nuevo León, en la Ciudad de México, en Edomex y en China”.

Pero poco después de las 19:00 horas, el discurso del panista se fue matizando.

A esa hora, en una actividad organizada por el PAN, Romero y de la Garza se reunieron en la Colonia Hacienda Santa Clara, en donde realizaron un recorrido casa por casa para platicar con vecinos del sector.

Luego, por separado, se trasladaron en vehículo hasta unas canchas de la Colonia Mirador de las Mitras, en donde armaron una reta futbolera.

Romero, De la Garza y los panistas Fernando Margáin e Iván Garza jugaron en el mismo equipo, enfrentando a un grupo de jóvenes militantes del PAN. Al cuestionarle si este recorrido en conjunto significa un espaldarazo para la gubernatura, Romero dijo que era un espaldarazo para su Gobierno.

“Es un espaldarazo para su Gobierno como nuestro Alcalde que es y que por supuesto, por ser emanado de nuestras siglas y siempre lo vamos a respaldar”, sentenció.

A su vez, de la Garza, cuestionado si ve firme la coalición con el PAN de cara a la gubernatura en 2027, señaló que eso se definirá en el momento indicado.

”Ya vendrán los momentos electorales para hacer lo que tengamos que hacer para devolver la grandeza a Nuevo León”.

Tras concluir el recorrido, el Alcalde publicó una foto de ambos en sus redes, afirmando que “Unidos, sumamos fuerzas y resolvemos”.

Durante su gira, el líder del partido, también sostuvo un encuentro con panistas de San Pedro, entre los que estuvieron José Luis Coindreau, Homero Niño, José Manuel Guajardo, Hilida Bonifaz y varios legisladores.

También acudió a una comida también con Diputados locales y federales, y liderazgos de su partido, como el ex Gobernador Fernando Canales, en el Casino Monterrey.