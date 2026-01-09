Reprograman audiencia contra Uriel ‘N’, presunto acosador sexual de Sheinbaum y otras dos mujeres

México
/ 9 enero 2026
    Reprograman audiencia contra Uriel ‘N’, presunto acosador sexual de Sheinbaum y otras dos mujeres
    El proceso penal contra Uriel “N” continuará tras la prórroga otorgada por un juez capitalino. VANGAURDIA

Un juez de control amplió el plazo de la investigación contra Uriel “N”, acusado de acoso sexual contra la presidenta Claudia Sheinbaum y otras dos mujeres.

Un juez de control en la Ciudad de México concedió una prórroga en el proceso penal contra Uriel “N”, señalado por acoso sexual en agravio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de otras dos mujeres.

La audiencia que daría cierre a la investigación complementaria fue reprogramada para el próximo 13 de enero de 2026.

La decisión judicial se tomó luego de que venciera el plazo original de dos meses para concluir la investigación, el cual finalizaba el 8 de enero. De acuerdo con información difundida por Milenio, la prórroga permitirá continuar con las diligencias pendientes dentro de las carpetas de investigación abiertas en contra del imputado.

TE PUEDE INTERESAR: Acosa ciudadano a Claudia Sheinbaum cuando caminaba por Centro Histórico de CDMX

URIEL ‘N’, PRESUNTO AGRESOR DE CLAUDIA SHEINBAUM PERMANECERÁ EN PRISIÓN PREVENTIVA

Uriel “N”, de 33 años de edad, se encuentra bajo prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Actualmente enfrenta tres carpetas de investigación relacionadas con hechos ocurridos el mismo día y en la misma zona del Centro Histórico.

En una audiencia previa, celebrada el 7 de noviembre de 2025, el juez de control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un mes adicional para el cierre de la indagatoria en uno de los casos.

AGRESIÓN EN CONTRA DE CLAUDIA SHEINBAUM OCURRIÓ DURANTE RECORRIDO POR EL CENTRO HISTÓRICO

Los hechos que dieron origen al proceso penal ocurrieron la tarde del 4 de noviembre de 2025, cuando Claudia Sheinbaum realizaba un recorrido público por el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Un video que posteriormente se viralizó en redes sociales muestra el momento en que un hombre se acerca a la mandataria, la abraza por la espalda, le besa el cuello y realiza tocamientos sin su consentimiento. En las imágenes se observa que un integrante de la ayudantía presidencial interviene de manera inmediata, evitando que la agresión continuara.

DETENCIÓN DE URIEL ‘N’ OCURRIÓ TRAS LA DENUNCIA DE UNA SEGUNDA VÍCTIMA

Horas después del incidente con la presidenta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre la detención de Uriel “N”, derivada de la denuncia presentada por una joven de 25 años, quien también lo señaló por presuntos tocamientos en la misma zona.

De acuerdo con la SSC, la joven solicitó apoyo a elementos de la policía capitalina durante un patrullaje en la colonia Centro. Tras resguardarla, los oficiales implementaron un dispositivo de búsqueda que permitió ubicar al sospechoso sobre Paseo de la Condesa. Posteriormente, fue trasladado al Reclusorio Norte.

TE PUEDE INTERESAR: Juez vincula a proceso a presunto agresor de Claudia Sheinbaum por otro caso de abuso

URIEL ‘N’ ES VINCULADO A TRES CASOS DE ACOSO SEXUAL

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) establecieron que Uriel “N” estaría relacionado con al menos tres casos de acoso sexual ocurridos el mismo día en el Centro Histórico.

Además del señalamiento de la presidenta y de la joven de 25 años, la fiscalía confirmó la existencia de una tercera víctima, agredida en el cruce de las calles Bolívar y Tacuba. Los tres casos habrían ocurrido durante la misma jornada, lo que derivó en la apertura de múltiples carpetas de investigación.

Con la prórroga concedida, las autoridades ministeriales contarán con tiempo adicional para integrar los elementos necesarios antes del cierre de la investigación complementaria. La audiencia reprogramada para el 13 de enero de 2026 definirá los siguientes pasos del proceso penal que enfrenta Uriel “N” por los hechos ocurridos en noviembre de 2025 en el Centro Histórico de la Ciudad de México contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Temas


acoso sexual
Audiencia
Delitos Sexuales

Localizaciones


Ciudad de México

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Preámbulo de una tragedia conocida

Preámbulo de una tragedia conocida
true

El petróleo para Cuba, un costo diplomático para Sheinbaum
Carlos Castro, periodista de 26 años, fue asesinado la noche del 8 de enero en Poza Rica.

Asesinan al periodista Carlos Castro en restaurante de Poza Rica, Veracruz; había denunciado amenazas

Autoridades documentaron 356 casos de madres de familia que fueron agredidas por hijos o nietos.

Coahuila: En promedio, al día una mamá fue atendida tras ser violentada por hijos o nietos
La CURP Biométrica se consolida en 2026 como un paso clave hacia la identidad digital en México. Este documento integra huellas dactilares, escaneo de iris y fotografía facial, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir el robo de identidad.

¿CURP Biométrica en 2026?... Estos son todos los MÓDULOS en donde podrás hacer el trámite
Desde el 9 de enero, el registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio en todo México.

Así puedes hacer el registro de tu línea telefónica para evitar la suspensión en Movistar, AT&T y Telcel
Apuesta. El cantante regresará a los escenarios con The Romantic Tour, su primera gira global en varios años.

¡Nueva era! Bruno Mars confirma gira global para presentar nuevo álbum
Icónicas. Años después de su final, estas producciones siguen siendo referentes culturales y favoritas del público en plataformas de streaming.

De ‘Friends’ a ‘Juego de Tronos’: series que marcaron una era en el entretenimiento