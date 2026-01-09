Reprograman audiencia contra Uriel ‘N’, presunto acosador sexual de Sheinbaum y otras dos mujeres

Un juez de control en la Ciudad de México concedió una prórroga en el proceso penal contra Uriel “N”, señalado por acoso sexual en agravio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de otras dos mujeres.

La audiencia que daría cierre a la investigación complementaria fue reprogramada para el próximo 13 de enero de 2026.

La decisión judicial se tomó luego de que venciera el plazo original de dos meses para concluir la investigación, el cual finalizaba el 8 de enero. De acuerdo con información difundida por Milenio, la prórroga permitirá continuar con las diligencias pendientes dentro de las carpetas de investigación abiertas en contra del imputado.

URIEL ‘N’, PRESUNTO AGRESOR DE CLAUDIA SHEINBAUM PERMANECERÁ EN PRISIÓN PREVENTIVA

Uriel “N”, de 33 años de edad, se encuentra bajo prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Actualmente enfrenta tres carpetas de investigación relacionadas con hechos ocurridos el mismo día y en la misma zona del Centro Histórico.

En una audiencia previa, celebrada el 7 de noviembre de 2025, el juez de control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un mes adicional para el cierre de la indagatoria en uno de los casos.

AGRESIÓN EN CONTRA DE CLAUDIA SHEINBAUM OCURRIÓ DURANTE RECORRIDO POR EL CENTRO HISTÓRICO

Los hechos que dieron origen al proceso penal ocurrieron la tarde del 4 de noviembre de 2025, cuando Claudia Sheinbaum realizaba un recorrido público por el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Un video que posteriormente se viralizó en redes sociales muestra el momento en que un hombre se acerca a la mandataria, la abraza por la espalda, le besa el cuello y realiza tocamientos sin su consentimiento. En las imágenes se observa que un integrante de la ayudantía presidencial interviene de manera inmediata, evitando que la agresión continuara.

DETENCIÓN DE URIEL ‘N’ OCURRIÓ TRAS LA DENUNCIA DE UNA SEGUNDA VÍCTIMA

Horas después del incidente con la presidenta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre la detención de Uriel “N”, derivada de la denuncia presentada por una joven de 25 años, quien también lo señaló por presuntos tocamientos en la misma zona.

De acuerdo con la SSC, la joven solicitó apoyo a elementos de la policía capitalina durante un patrullaje en la colonia Centro. Tras resguardarla, los oficiales implementaron un dispositivo de búsqueda que permitió ubicar al sospechoso sobre Paseo de la Condesa. Posteriormente, fue trasladado al Reclusorio Norte.

URIEL ‘N’ ES VINCULADO A TRES CASOS DE ACOSO SEXUAL

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) establecieron que Uriel “N” estaría relacionado con al menos tres casos de acoso sexual ocurridos el mismo día en el Centro Histórico.

Además del señalamiento de la presidenta y de la joven de 25 años, la fiscalía confirmó la existencia de una tercera víctima, agredida en el cruce de las calles Bolívar y Tacuba. Los tres casos habrían ocurrido durante la misma jornada, lo que derivó en la apertura de múltiples carpetas de investigación.

Con la prórroga concedida, las autoridades ministeriales contarán con tiempo adicional para integrar los elementos necesarios antes del cierre de la investigación complementaria. La audiencia reprogramada para el 13 de enero de 2026 definirá los siguientes pasos del proceso penal que enfrenta Uriel “N” por los hechos ocurridos en noviembre de 2025 en el Centro Histórico de la Ciudad de México contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.