Juez vincula a proceso a presunto agresor de Claudia Sheinbaum por otro caso de abuso

México
/ 7 noviembre 2025
    Juez vincula a proceso a presunto agresor de Claudia Sheinbaum por otro caso de abuso
    Uriel ‘N’, presunto abusador de Claudia Sheinbaum Pardo, fue vinculado a proceso por un segundo caso de este delito. FOTO: SSC-CDMX

Uriel ‘N’, señalado como abusador sexual de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue vinculado a proceso por un segundo caso. Hay tres denuncias en su contra, incluyendo la de la mandataria

Uriel ‘N’, identificado como el presunto abusador sexual de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue vinculado a proceso por el mismo delito tras la denuncia de otra de sus víctimas: así lo reportaron medios de comunicación como Reforma y El Universal.

De acuerdo con la información proporcionada, el acusado fue presentado ante un Juez de Control en los juzgados del Poder Judicial capitalino por una segunda denuncia, interpuesta por una mujer que también habría sido acosada en las calles del Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum presenta denuncia penal por acoso; más del 70% de mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia

Tras una audiencia, que concluyó a las 14:00 horas, Uriel fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva justificada. Por lo que permanecerá en el Reclusorio Norte, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, a donde fue trasladado el pasado 6 de noviembre.

Además de la vinculación a proceso, la autoridad judicial encargada del caso dictó un mes para el cierre de las investigaciones complementarias.

JUEZ VINCULA A PROCESO A URIEL ‘N’, PRESUNTO ABUSADOR SEXUAL DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

Pese a que no se ha publicado un comunicado oficial por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la noticia fue divulgada por medios nacionales.

Hasta el momento, el caso cometido contra la jefa del Ejecutivo continúa en investigación. El proceso que actualmente enfrenta Uriel, es por otro delito de abuso sexual que fue denunciado casi a la par de la presidenta.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum acusa revictimización por parte de Reforma al publicar fotos sobre acoso que sufrió

Aún queda otra denuncia pendiente, sumando tres casos de abuso, incluyendo el de Sheinbaum. Este último, ocurrió entre las calles Bolívar y Tacuba.

SSC DE LA CDMX DETUVO A URIEL ‘N’, IDENTIFICADO COMO EL AGRESOR DE SHEINBAUM Y OTRAS DOS MUJERES

El acusado fue detenido el 4 de noviembre, el mismo día de las agresiones. La operación fue encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) en el Paseo de la Condesa.

Tras su arresto, fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, quien quedó a cargo de su situación jurídica.

CLAUDIA SEHINBAUM DENUNCIÓ AGRESIÓN HACIA SU PERSONA

Durante una conferencia de la ‘Mañanera del Pueblo’, la mandataria federal informó que presentó una denuncia formal por acoso callejero.

“Presenté una denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes cuando no era presidenta, cuando era estudiante. El acoso es un delito en la Ciudad de México, dijo en su discurso.

TE PUEDE INTERESAR: Acosa ciudadano a Claudia Sheinbaum cuando caminaba por Centro Histórico de CDMX

Agregó que el sujeto se encontraba alcoholizado y que continuó acosando a más mujeres. Asimismo, detalló que no percibió en primera instancia el abuso que sufrió, hasta que vio los videos compartidos en redes sociales.

Temas


acoso sexual
Delitos Sexuales
Vinculación A Proceso

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Fgj
SSC

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

