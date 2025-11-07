Juez vincula a proceso a presunto agresor de Claudia Sheinbaum por otro caso de abuso

Uriel ‘N’, identificado como el presunto abusador sexual de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue vinculado a proceso por el mismo delito tras la denuncia de otra de sus víctimas: así lo reportaron medios de comunicación como Reforma y El Universal. De acuerdo con la información proporcionada, el acusado fue presentado ante un Juez de Control en los juzgados del Poder Judicial capitalino por una segunda denuncia, interpuesta por una mujer que también habría sido acosada en las calles del Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum presenta denuncia penal por acoso; más del 70% de mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia Tras una audiencia, que concluyó a las 14:00 horas, Uriel fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva justificada. Por lo que permanecerá en el Reclusorio Norte, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, a donde fue trasladado el pasado 6 de noviembre. Además de la vinculación a proceso, la autoridad judicial encargada del caso dictó un mes para el cierre de las investigaciones complementarias.

JUEZ VINCULA A PROCESO A URIEL 'N', PRESUNTO ABUSADOR SEXUAL DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM Pese a que no se ha publicado un comunicado oficial por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la noticia fue divulgada por medios nacionales. Hasta el momento, el caso cometido contra la jefa del Ejecutivo continúa en investigación. El proceso que actualmente enfrenta Uriel, es por otro delito de abuso sexual que fue denunciado casi a la par de la presidenta. Aún queda otra denuncia pendiente, sumando tres casos de abuso, incluyendo el de Sheinbaum. Este último, ocurrió entre las calles Bolívar y Tacuba.

SSC DE LA CDMX DETUVO A URIEL ‘N’, IDENTIFICADO COMO EL AGRESOR DE SHEINBAUM Y OTRAS DOS MUJERES El acusado fue detenido el 4 de noviembre, el mismo día de las agresiones. La operación fue encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) en el Paseo de la Condesa. Tras su arresto, fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, quien quedó a cargo de su situación jurídica.