Acosa ciudadano a Claudia Sheinbaum cuando caminaba por Centro Histórico de CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue acosada por un hombre cuando caminaba entre la gente en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Sheinbaum se trasladaba de Palacio Nacional a la sede de la Secretaría de Educación Pública cuando, en la calle República de Argentina, un hombre se le acercó e hizo el intento por darle un beso en el cuello y después abrazarla por la espalda.

En videos que circulan en redes sociales, se observa que el hombre coloca sus manos encima de la mandataria, quien al instante se las retiró. Tras ello, personal de ayudantía de la Presidenta reaccionó e intervino para alejar al hombre.