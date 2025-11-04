Acosa ciudadano a Claudia Sheinbaum cuando caminaba por Centro Histórico de CDMX

México
/ 4 noviembre 2025
    Acosa ciudadano a Claudia Sheinbaum cuando caminaba por Centro Histórico de CDMX
    El equipo de Ayudantía de la presidenta Sheinbaum reaccionó e intervino para alejar al hombre. FOTO: ESPECIAL

Mientras se dirigía de Palacio Nacional a la SEP, un hombre se le acercó para intentar darle un beso en el cuello y abrazarla por la espalda

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue acosada por un hombre cuando caminaba entre la gente en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Sheinbaum se trasladaba de Palacio Nacional a la sede de la Secretaría de Educación Pública cuando, en la calle República de Argentina, un hombre se le acercó e hizo el intento por darle un beso en el cuello y después abrazarla por la espalda.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum desmiente identificación del asesino del alcalde de Uruapan: ‘Aún no se confirma’

En videos que circulan en redes sociales, se observa que el hombre coloca sus manos encima de la mandataria, quien al instante se las retiró. Tras ello, personal de ayudantía de la Presidenta reaccionó e intervino para alejar al hombre.

Los miembros de Ayudantía que acompañan a Sheinbaum en sus eventos públicos no están armados, aunque sí tienen capacitación en seguridad personal.

En su recorrido hacia la SEP, la mandataria saludó a ciudadanos que se le acercaron, incluso algunos de ellos celebraron encontrarse con Sheinbaum.

“¡Como La Laguna, ninguna!”, le dijo la Presidenta a un grupo de jóvenes originarios de Gómez Palacio, Durango, que visitaban el Templo Mayor.

Al inicio de su administración, el expresidente Andrés Manuel López Obrador disolvió el Estado Mayor Presidencial, que era un órgano técnico militar del Estado mexicano que estaba encargado de la seguridad, logística y protección del Presidente de la República.

Temas


Acoso
Presidencia

Personajes


Claudia Sheinbaum

true

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Opresión en Michoacán

Opresión en Michoacán
true

Se puede decir... Que Pemex lo único que dá son ‘pérdidas’
Claudia Sheinbaum durante evento público en octubre, mes en el que encuestas registraron ajustes en su aprobación.

Aprobación de Claudia Sheinbaum cae en octubre, revela El Financiero y El Economista

La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
No existen descuentos adicionales exclusivos para los titulares del INAPAM.

Buen Fin 2025: los beneficios que podrán aprovechar los adultos mayores con su credencial INAPAM
A través de la edición más reciente de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló las marcas de cacahuates salados y japoneses más dañinos para el organismo.

¡Ni de ‘botanita’! Profeco alerta por marcas de cacahuates salados y japoneses altamente dañinos
Los dirigidos por Javier Aguirre estrenarán el nuevo uniforme el 15 de noviembre ante Uruguay.

Adidas revela el nuevo jersey verde de México para el Mundial 2026; lo estrenarán en Torreón
El festival Pa’l Norte anunció el lineup oficial para su edición 2026, que se realizará del 27 al 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey.

Revelan lineup oficial del festival Pa’l Norte 2026, con Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers: cartelera completa