Acosa ciudadano a Claudia Sheinbaum cuando caminaba por Centro Histórico de CDMX
Mientras se dirigía de Palacio Nacional a la SEP, un hombre se le acercó para intentar darle un beso en el cuello y abrazarla por la espalda
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue acosada por un hombre cuando caminaba entre la gente en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Sheinbaum se trasladaba de Palacio Nacional a la sede de la Secretaría de Educación Pública cuando, en la calle República de Argentina, un hombre se le acercó e hizo el intento por darle un beso en el cuello y después abrazarla por la espalda.
En videos que circulan en redes sociales, se observa que el hombre coloca sus manos encima de la mandataria, quien al instante se las retiró. Tras ello, personal de ayudantía de la Presidenta reaccionó e intervino para alejar al hombre.
Los miembros de Ayudantía que acompañan a Sheinbaum en sus eventos públicos no están armados, aunque sí tienen capacitación en seguridad personal.
En su recorrido hacia la SEP, la mandataria saludó a ciudadanos que se le acercaron, incluso algunos de ellos celebraron encontrarse con Sheinbaum.
“¡Como La Laguna, ninguna!”, le dijo la Presidenta a un grupo de jóvenes originarios de Gómez Palacio, Durango, que visitaban el Templo Mayor.
Al inicio de su administración, el expresidente Andrés Manuel López Obrador disolvió el Estado Mayor Presidencial, que era un órgano técnico militar del Estado mexicano que estaba encargado de la seguridad, logística y protección del Presidente de la República.