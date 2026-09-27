SEDENA cambia ubicación del Museo Militar para proteger áreas verdes en Chapultepec

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    SEDENA cambia ubicación del Museo Militar para proteger áreas verdes en Chapultepec
    Cadetes del Heroico colegio Militar entonan en Himno Nacional tras la ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en conmemoración por el 50 aniversario de la creación de dicha institución educativa militar.
    CUARTOSCURO

Para evitar la tala y afectación del Bosque de Chapultepec, la Defensa Nacional trasladará la sede histórica a terrenos militares edificados.

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) decidió modificar la sede proyectada para el Museo Militar y Centro Nacional de Historia Militar. La medida busca evitar cualquier impacto en los árboles y proteger la vegetación en los alrededores del Bosque de Chapultepec, esto tras la molesta de ciudadanos y colectivos ambientalistas tras proclamarse en redes sociales. La institución moverá el proyecto a instalaciones militares que ya cuentan con construcciones previas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-a-agente-ministerial-y-a-su-esposa-en-cunduacan-tabasco-CC23746895

El proyecto original contemplaba su construcción en un terreno de Lomas de Sotelo. Este espacio forma parte de un campo militar activo desde 1969. Aunque la SEDENA argumentó que el predio tenía una baja presencia de árboles y no estaba abierto al público, la inquietud de la ciudadanía motivó el cambio de planes.

El objetivo principal del nuevo recinto es difundir la historia del Ejército mexicano. La sede exhibirá un patrimonio histórico acumulado durante más de 200 años, el cual incluye uniformes, vehículos, aeronaves, pinturas y documentos antiguos. La SEDENA confirmó que la obra continúa en marcha y que dará a conocer la ubicación definitiva más adelante.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/catean-cuatro-spa-en-monterrey-por-el-delito-de-trata-de-personas-KC23746729

UNA DECISIÓN RESPALDADA POR AUTORIDADES

La decisión fue respaldada por autoridades locales y agrupaciones ecologistas. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó la importancia de resguardar el patrimonio natural del Bosque de Chapultepec. Asimismo, organizaciones civiles y vecinos celebraron la protección del ecosistema urbano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cultura
museos
Gobierno

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Clara Brugada

Organizaciones


Sedena

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
true

Mexicanos de puente
Un vendedor revisa ropa en el mercado central, dañada por un ataque ruso contra Zaporiyia, Ucrania, el sábado 26 de septiembre de 2026.

Por qué la India quiere la paz en Ucrania... y China
El huracán Polo influirá en las condiciones meteorológicas de varias regiones de México durante este sábado.

Huracán Polo y lluvias intensas azotan a México; habrá calor de 40 grados y vientos fuertes en el norte
La Luna llena de Cosecha iluminará el cielo de México durante la noche de este sábado 26 de septiembre.

Luna de Cosecha 2026: ¿a qué hora ver la Luna llena HOY 26 de septiembre en México?
Aventura. ‘Avengers: Endgame’ regresó a las salas con material adicional que amplía su conexión con ‘Doomsday’.

¡Regresan los Vengadores! ‘Avengers: Endgame’ vuelve al cine con pistas sobre ‘Doomsday’
Hechos. Aleks Syntek volvió a llamar la atención en redes sociales y sus canciones registraron un repunte en reproducciones.

¡De la polémica a Spotify! Aleks Syntek dispara sus reproducciones tras sus días más controversiales
George Russell resistió el ataque final de Max Verstappen y conquistó el GP de Azerbaiyán por apenas 0.196 segundos; Checo Pérez finalizó en la posición 15.

George Russell vence a Verstappen en un GP de Azerbaiyán de infarto; ¿cómo quedó Checo Pérez?
Isaac del Toro afrontará este domingo la prueba de ruta élite del Mundial 2026 después de conquistar el Grand Prix de Montréal en el mismo escenario.

Isaac del Toro va por el arcoíris: hora y claves de su ataque al Mundial de Ciclismo 2026