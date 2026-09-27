SEDENA cambia ubicación del Museo Militar para proteger áreas verdes en Chapultepec

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) decidió modificar la sede proyectada para el Museo Militar y Centro Nacional de Historia Militar. La medida busca evitar cualquier impacto en los árboles y proteger la vegetación en los alrededores del Bosque de Chapultepec , esto tras la molesta de ciudadanos y colectivos ambientalistas tras proclamarse en redes sociales. La institución moverá el proyecto a instalaciones militares que ya cuentan con construcciones previas.

El proyecto original contemplaba su construcción en un terreno de Lomas de Sotelo. Este espacio forma parte de un campo militar activo desde 1969. Aunque la SEDENA argumentó que el predio tenía una baja presencia de árboles y no estaba abierto al público, la inquietud de la ciudadanía motivó el cambio de planes.

El objetivo principal del nuevo recinto es difundir la historia del Ejército mexicano. La sede exhibirá un patrimonio histórico acumulado durante más de 200 años, el cual incluye uniformes, vehículos, aeronaves, pinturas y documentos antiguos. La SEDENA confirmó que la obra continúa en marcha y que dará a conocer la ubicación definitiva más adelante.