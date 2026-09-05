Rescatan a hombre que cae a tumba de panteón en Nuevo León
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El hombre cayó a tres metros de profundidad y sufrió de lesiones por lo que tuvo que se trasladado para su atención médica
Monterrey, Nuevo León.- Un hombre que caminó encima de una tumba se desplomó tres metros por lo que tuvo que ser rescatado por elementos de Protección Civil de Nuevo León.
Los hechos se registraron en el Panteón Santa Catarina, que está ubicado en Antiguo Camio a Villa de García, en el ayuntamiento de Santa Catarina.
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/inspeccionan-refineria-de-cadereyta-por-malos-olores-en-la-zona-metropolitana-de-monterrey-OL23280439
El lesionado cayó al interior de una fosa a una profundidad de unos tres metros debido a que caminó por encima de una tumba y no se dio cuenta de que esta se encontraba fracturada.
PCNL en coordinación con Protección Civil de Santa Catarina trabajaron con equipo de cuerdas para el ascenso del lesionado, que fue trasladado para su atención médica al Hospital 21 del IMSS.