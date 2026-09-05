Rescatan a hombre que cae a tumba de panteón en Nuevo León

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México
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    Rescatan a hombre que cae a tumba de panteón en Nuevo León
    Rescatan a hombre que cae a tumba de panteón en Nuevo León

El hombre cayó a tres metros de profundidad y sufrió de lesiones por lo que tuvo que se trasladado para su atención médica

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre que caminó encima de una tumba se desplomó tres metros por lo que tuvo que ser rescatado por elementos de Protección Civil de Nuevo León.

Los hechos se registraron en el Panteón Santa Catarina, que está ubicado en Antiguo Camio a Villa de García, en el ayuntamiento de Santa Catarina.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/inspeccionan-refineria-de-cadereyta-por-malos-olores-en-la-zona-metropolitana-de-monterrey-OL23280439
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El lesionado cayó al interior de una fosa a una profundidad de unos tres metros debido a que caminó por encima de una tumba y no se dio cuenta de que esta se encontraba fracturada.

PCNL en coordinación con Protección Civil de Santa Catarina trabajaron con equipo de cuerdas para el ascenso del lesionado, que fue trasladado para su atención médica al Hospital 21 del IMSS.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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