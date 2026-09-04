Inspeccionan Refinería de Cadereyta por malos olores en la zona metropolitana de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Luego de varias semanas de que habitantes de ayuntamientos metropolitanos de Monterrey reportaron malos olores parecidos al azufre o la orina de gato, ayer se realizó una visita de inspección a la Refinería de Cadereyta en la que se acordó determinar de dónde provienen e implementar las medidas correspondientes. A través de un comunicado, Petróleos Mexicanos informó que autoridades ambientales federales y del Gobierno de Nuevo León, con la participación de Pemex, llegaron al acuerdo de fortalecer las labores de inspección, monitoreo y evaluación. “Ante los reportes de olores atípicos registrados en la zona metropolitana de Monterrey, para determinar el lugar de donde provienen y, con base en los resultados, implementar las medidas correspondientes”, expuso.

REFORZARÁN COORDINACIÓN Y ACCIONES CONJUNTAS Petróleos Mexicanos indicó que, después de la reunión técnica realizada el día de ayer, 3 de septiembre, y de un recorrido por las instalaciones de la Refinería de Cadereyta, representantes de las instituciones participantes revisaron los trabajos efectuados hasta el momento y acordaron reforzar la coordinación, el intercambio de información y acciones conjuntas. Como parte de estos trabajos, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó sobre la visita de inspección realizada a la refinería el pasado 31 de agosto, cuyos resultados se encuentran en proceso de evaluación. Por su parte, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en coordinación con el Gobierno del estado de Nuevo León, realizará una evaluación en las áreas previamente identificadas en la zona metropolitana de Monterrey, a través del monitoreo de contaminantes para identificar las fuentes de emisiones, y continuará con el apoyo de Pemex, el monitoreo en el área de influencia de la Refinería de Cadereyta.

SEMARNAT BRINDARÁ ATENCIÓN TÉCNICA PARA REVISIONES En tanto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) brindará asistencia técnica para la revisión y validación de los resultados de estas evaluaciones, a partir de los cuales se definirán las medidas correspondientes para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey, en beneficio de la población. Ayer jueves, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anticipó la visita de inspección a la Refinería de Cadereyta e incluso dijo que si por él fuera, procedería a su clausura, pero que no tiene esa competencia.