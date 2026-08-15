Rescatan a hombre que cae al interior de alcantarilla en NL

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    Rescatan a hombre que cae al interior de alcantarilla en NL
    Un hombre de 36 años cayó en una alcantarilla abierta de 1.20 metros en el centro de Monterrey; fue rescatado y trasladado para recibir atención médica. Fotos: cortesía

Los hechos se registraron la madrugada de este sábado en pleno centro de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre que cayó en una alcantarilla abierta en pleno centro de Monterrey fue rescatado por elementos de Fuerza Civil de Nuevo León.

El accidente fue reportado la madrugada de este sábado en el cruce de la avenida Cristóbal Colón y Julián Villarreal en el centro de la capital del estado.

PCNL confirmó una persona lesionada tras sufrir la caída al interior de la alcantarilla, de aproximadamente 1.20 metros de profundidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/policias-de-monterrey-rescatan-a-hombre-que-intentaba-lanzarse-al-santa-lucia-en-nuevo-leon-EL22839937

El herido fue identificado como Rodrigo Mendoza Plascencia, de 36 años, quien fue trasladado para su atención médica.

Tras ser extraído, el hombre declaró sentir dolor en la extremidad inferior izquierda, así como la región cervical y en el costado derecho al nivel de las costillas.

Ante los hechos se procedió a acordonar el área debido a que la alcantarilla no cuenta con señalamientos de advertencia para evitar accidentes de este tipo.

El incidente fue atendido por elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y la Cruz Roja.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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