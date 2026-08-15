Rescatan a hombre que cae al interior de alcantarilla en NL

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre que cayó en una alcantarilla abierta en pleno centro de Monterrey fue rescatado por elementos de Fuerza Civil de Nuevo León.

El accidente fue reportado la madrugada de este sábado en el cruce de la avenida Cristóbal Colón y Julián Villarreal en el centro de la capital del estado.

PCNL confirmó una persona lesionada tras sufrir la caída al interior de la alcantarilla, de aproximadamente 1.20 metros de profundidad.