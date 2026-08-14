Policías de Monterrey rescatan a hombre que intentaba lanzarse al Santa Lucía, en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Uniformados de Monterrey lograron disuadir a un hombre que quería lanzarse desde un paso a desnivel hacia el Canal Santa Lucía, en Nuevo León. Los hechos se registraron el jueves en el cruce de Félix U Gómez y Aramberri cuando los elementos de Policía y Tránsito municipal recibieron el reporte de un hombre que intentaba saltar desde el puente y que fue detectado por las cámaras de seguridad del C4.

Al sitio arribaron la oficial de Tránsito Zoila Coronado Reyna, el policía Luis Gerardo Vázquez Teruel, así como rescatistas de Protección Civil de Monterrey para atender la situación. En el sitio también ya se encontraba la agente vial Alexia Obed que también participó el diálogo para convencer al hombre de que no se lanzara.

El hombre de 42 años, aparentemente a traviesa un estado de depresión porque confesó que se siente triste debido a que se separó de su pareja con la cual vivía en unión libre, además de que sus hijos residen en Estados Unidos y es huérfano.

Los oficiales lograron convencerlo de que no se aventara y también en una rápida reacción lo sujetaron. El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey en donde se le practicó un examen médico y se continuó con los protocolos establecidos.