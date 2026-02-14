$!Rescatan a perritos en avanzado estado de desnutrición en Monterrey

Con visibles signos de desnutrición fueron rescatados tres perros en el municipio de Monterrey.

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, a través de la División Ambiental atendió un reporte ciudadano sobre las condiciones en que se encontraban los animales.

