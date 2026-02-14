Rescatan a perritos en avanzado estado de desnutrición en Monterrey

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 14 febrero 2026
    Rescatan a perritos en avanzado estado de desnutrición en Monterrey
    Tres perros con signos de desnutrición fueron rescatados tras reporte ciudadano; recibieron atención veterinaria tras intervención de autoridades. Fotos: cortesía

Con apoyo de Fuerza Civil, los animales fueron rescatados y trasladados a una clínica veterinaria para valoración médica y cuidados especializados

Con visibles signos de desnutrición fueron rescatados tres perros en el municipio de Monterrey.

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, a través de la División Ambiental atendió un reporte ciudadano sobre las condiciones en que se encontraban los animales.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncia colectivo presunto fraude inmobiliario en Nuevo León; señalan a notarías del área metropolitana

$!Rescatan a perritos en avanzado estado de desnutrición en Monterrey

Los sucesos se registraron en la colonia Valle de Infonavit segundo sector donde acudieron los elementos ante el reporte de maltrato.

Al momento de arribar al lugar, en el sitio se encontraba la propietaria de los caninos y una mujer rescatista, quien realizó la denuncia ante las autoridades competentes.

Elementos de Fuerza Civil brindaron el apoyo correspondiente para lograr el rescate de los ejemplares que fueron entregados a la denunciante.

$!Rescatan a perritos en avanzado estado de desnutrición en Monterrey

Los animales fueron trasladados a una clínica veterinaria donde se les brindó la atención médica correspondiente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Perros
maltrato animal

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Doblete

Doblete
true

Reformas laborales: el legado de la 4T
Al revisar en la plataforma el apartado Contratos de obras, bienes y servicios en el municipio dedicado a Tequila, Jalisco, se encontró que ningún contrato ha sido subido desde octubre de 2024.

Revelan que exalcalde de Tequila nunca transparentó contratos ni auditorías
El funcionario explicó que los cierres parciales reportados en la carretera federal 54 obedecen a que el despliegue de seguridad continúa en la zona.

Zacatecas: aseguran que CJNG intentó rescatar a ‘El Braca’ con dron explosivo tras detención

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa.

Sarampión: señales tempranas que no debes ignorar
Para estudiantes de secundaria beneficiados con la Beca Rita Cetina ha concluido hace unos días el periodo de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, contabilizando más de un millón de plásticos entregados.

¿Qué hacer si no recogí la tarjeta de la Beca Rita Cetina 2026 para estudiantes de secundaria?
Promoción “Burger a 1 Beso” dará una Famous Star con Queso gratis al comprar un combo y dar un beso; solo aplica el 14 de febrero en sucursales participantes.

Carl’s Jr. lanza promoción ‘Burger a 1 Beso’ por el 14 de febrero: así te regala una Famous Star

Lío. El conflicto entre la familia de Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón suma un nuevo capítulo en los tribunales.

José Manuel Figueroa demanda a Imelda Garza y defiende la memoria de Julián