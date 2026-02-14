Rescatan a perritos en avanzado estado de desnutrición en Monterrey
Con apoyo de Fuerza Civil, los animales fueron rescatados y trasladados a una clínica veterinaria para valoración médica y cuidados especializados
Con visibles signos de desnutrición fueron rescatados tres perros en el municipio de Monterrey.
La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, a través de la División Ambiental atendió un reporte ciudadano sobre las condiciones en que se encontraban los animales.
Los sucesos se registraron en la colonia Valle de Infonavit segundo sector donde acudieron los elementos ante el reporte de maltrato.
Al momento de arribar al lugar, en el sitio se encontraba la propietaria de los caninos y una mujer rescatista, quien realizó la denuncia ante las autoridades competentes.
Elementos de Fuerza Civil brindaron el apoyo correspondiente para lograr el rescate de los ejemplares que fueron entregados a la denunciante.
Los animales fueron trasladados a una clínica veterinaria donde se les brindó la atención médica correspondiente.