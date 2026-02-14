Denuncia colectivo presunto fraude inmobiliario en Nuevo León; señalan a notarías del área metropolitana

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 14 febrero 2026
    Denuncia colectivo presunto fraude inmobiliario en Nuevo León; señalan a notarías del área metropolitana

El colectivo jurídico presentó querellas ante la Fiscalía estatal por posibles omisiones y negligencia en operaciones de vivienda

Un colectivo jurídico presentó denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por presunto fraude inmobiliario y posibles irregularidades en la formalización de operaciones de compraventa de vivienda en el área metropolitana de Monterrey.

Los casos involucran a varias notarías públicas señaladas por omisiones y presuntas negligencias que habrían derivado en afectaciones patrimoniales para distintas familias.

LAS DENUNCIAS FORMALES

El despacho 8 11 Abogados interpuso querellas penales contra al menos cuatro notarías públicas: las números 58, 88, 132 y 28. De acuerdo con los representantes legales, las irregularidades detectadas estarían relacionadas con la formalización de escrituras, falta de claridad en contratos y posibles omisiones en la explicación de los alcances legales de determinadas operaciones inmobiliarias.

TE PUEDE INTERESAR: Da Fiscalía de NL carpetazo al caso contra Armando Castilla; reafirma que hubo fabricación de pruebas

Los abogados sostienen que las presuntas fallas en los procesos notariales habrían generado consecuencias económicas y jurídicas para compradores y vendedores, quienes ahora enfrentan adeudos, conflictos legales o incertidumbre sobre la situación real de sus propiedades.

CASOS DE FAMILIAS AFECTADAS

Entre los expedientes presentados destaca el caso de Jesús Lara, quien intentó vender su vivienda en el municipio de Juárez sin haber liquidado un crédito hipotecario. Según el colectivo jurídico, en la notaría 28 no se le habrían explicado con claridad las implicaciones de la operación realizada, lo que derivó posteriormente en adeudos ante la institución financiera y otras dependencias.

Otro de los casos señalados es el de Diana Mejorado, quien en 2021 inició el proceso para adquirir una vivienda en el municipio de García mediante un crédito Infonavit. Fue canalizada a la notaría 88; sin embargo, cinco años después, la vivienda aún no ha sido construida, lo que mantiene a la familia en una situación de incertidumbre jurídica y financiera.

POSIBLES OMISIONES INSTITUCIONALES

Además de los señalamientos contra notarías específicas, la representante legal del colectivo indicó que podrían existir omisiones de otras instituciones involucradas en los procesos, entre ellas el propio Infonavit, lo que ampliaría el alcance de la investigación.

Los abogados subrayaron que cada denuncia está acompañada de documentación y testimonios que respaldan los señalamientos, aunque será la Fiscalía estatal la encargada de determinar si existen elementos suficientes para configurar delitos y fincar responsabilidades.

UN PROBLEMA RECURRENTE EN NUEVO LEÓN

Las denuncias se presentan en un contexto donde el fraude figura entre los delitos de mayor incidencia en Nuevo León. Diversos reportes han advertido sobre el aumento de casos relacionados con operaciones inmobiliarias irregulares, lo que ha encendido alertas en el sector legal y entre organismos ciudadanos.

La problemática no solo impacta a las personas afectadas de manera directa, sino que también genera desconfianza en el mercado inmobiliario, particularmente en procesos que dependen de la intervención notarial para garantizar certeza jurídica.

EXIGENCIAS DE LOS AFECTADOS

Las familias afectadas demandan que la autoridad ministerial investigue a fondo los casos, deslinde responsabilidades y aplique sanciones en caso de comprobarse irregularidades. Asimismo, piden que se refuercen los mecanismos de supervisión en los trámites notariales para evitar que situaciones similares se repitan.

El colectivo jurídico insistió en que el objetivo central de las denuncias es garantizar transparencia en las operaciones inmobiliarias y proteger el patrimonio de los ciudadanos, en un entorno donde la certeza legal resulta fundamental.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Denuncias
Fraudes

Localizaciones


Nuevo León

Antonio Magallán

Antonio Magallán

Antonio Magallán, periodista y estratega digital con más de 7 años de experiencia en posicionamiento web (SEO) y ecosistemas editoriales con estudios en Ciencias de la Comunicación y diplomados en estrategias de alcance y engagement por el Knight Center of Journalism in the Americas.

Formé parte del equipo de Candidatum y he desarrollado la estrategia SEO y participado en la dirección editorial de proyectos como Rodeo Capital, Saltillo360, Círculo de Oro (2023, 2024 y 2025) y ¡Saca Plan!. Actualmente, aporto mi experiencia a Vanguardia, donde me enfoco en potenciar la visibilidad digital y la relevancia informativa de diversos contenidos y productos digitales.

Soy un apasionado de la evolución del ecosistema mediático y la implementación de estrategias que garanticen la sostenibilidad y el alcance del periodismo en la era digital.

¿Tu contenido no se lee? Yo te ayudo a posicionarlo.

Selección de los editores
Doblete

Doblete
true

Reformas laborales: el legado de la 4T
Al revisar en la plataforma el apartado Contratos de obras, bienes y servicios en el municipio dedicado a Tequila, Jalisco, se encontró que ningún contrato ha sido subido desde octubre de 2024.

Revelan que exalcalde de Tequila nunca transparentó contratos ni auditorías
El funcionario explicó que los cierres parciales reportados en la carretera federal 54 obedecen a que el despliegue de seguridad continúa en la zona.

Zacatecas: aseguran que CJNG intentó rescatar a ‘El Braca’ con dron explosivo tras detención

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa.

Sarampión: señales tempranas que no debes ignorar
Para estudiantes de secundaria beneficiados con la Beca Rita Cetina ha concluido hace unos días el periodo de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, contabilizando más de un millón de plásticos entregados.

¿Qué hacer si no recogí la tarjeta de la Beca Rita Cetina 2026 para estudiantes de secundaria?
Promoción “Burger a 1 Beso” dará una Famous Star con Queso gratis al comprar un combo y dar un beso; solo aplica el 14 de febrero en sucursales participantes.

Carl’s Jr. lanza promoción ‘Burger a 1 Beso’ por el 14 de febrero: así te regala una Famous Star

Lío. El conflicto entre la familia de Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón suma un nuevo capítulo en los tribunales.

José Manuel Figueroa demanda a Imelda Garza y defiende la memoria de Julián