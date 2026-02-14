Denuncia colectivo presunto fraude inmobiliario en Nuevo León; señalan a notarías del área metropolitana

Los casos involucran a varias notarías públicas señaladas por omisiones y presuntas negligencias que habrían derivado en afectaciones patrimoniales para distintas familias.

Un colectivo jurídico presentó denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por presunto fraude inmobiliario y posibles irregularidades en la formalización de operaciones de compraventa de vivienda en el área metropolitana de Monterrey.

LAS DENUNCIAS FORMALES

El despacho 8 11 Abogados interpuso querellas penales contra al menos cuatro notarías públicas: las números 58, 88, 132 y 28. De acuerdo con los representantes legales, las irregularidades detectadas estarían relacionadas con la formalización de escrituras, falta de claridad en contratos y posibles omisiones en la explicación de los alcances legales de determinadas operaciones inmobiliarias.

Los abogados sostienen que las presuntas fallas en los procesos notariales habrían generado consecuencias económicas y jurídicas para compradores y vendedores, quienes ahora enfrentan adeudos, conflictos legales o incertidumbre sobre la situación real de sus propiedades.

CASOS DE FAMILIAS AFECTADAS

Entre los expedientes presentados destaca el caso de Jesús Lara, quien intentó vender su vivienda en el municipio de Juárez sin haber liquidado un crédito hipotecario. Según el colectivo jurídico, en la notaría 28 no se le habrían explicado con claridad las implicaciones de la operación realizada, lo que derivó posteriormente en adeudos ante la institución financiera y otras dependencias.

Otro de los casos señalados es el de Diana Mejorado, quien en 2021 inició el proceso para adquirir una vivienda en el municipio de García mediante un crédito Infonavit. Fue canalizada a la notaría 88; sin embargo, cinco años después, la vivienda aún no ha sido construida, lo que mantiene a la familia en una situación de incertidumbre jurídica y financiera.

POSIBLES OMISIONES INSTITUCIONALES

Además de los señalamientos contra notarías específicas, la representante legal del colectivo indicó que podrían existir omisiones de otras instituciones involucradas en los procesos, entre ellas el propio Infonavit, lo que ampliaría el alcance de la investigación.

Los abogados subrayaron que cada denuncia está acompañada de documentación y testimonios que respaldan los señalamientos, aunque será la Fiscalía estatal la encargada de determinar si existen elementos suficientes para configurar delitos y fincar responsabilidades.

UN PROBLEMA RECURRENTE EN NUEVO LEÓN

Las denuncias se presentan en un contexto donde el fraude figura entre los delitos de mayor incidencia en Nuevo León. Diversos reportes han advertido sobre el aumento de casos relacionados con operaciones inmobiliarias irregulares, lo que ha encendido alertas en el sector legal y entre organismos ciudadanos.

La problemática no solo impacta a las personas afectadas de manera directa, sino que también genera desconfianza en el mercado inmobiliario, particularmente en procesos que dependen de la intervención notarial para garantizar certeza jurídica.

EXIGENCIAS DE LOS AFECTADOS

Las familias afectadas demandan que la autoridad ministerial investigue a fondo los casos, deslinde responsabilidades y aplique sanciones en caso de comprobarse irregularidades. Asimismo, piden que se refuercen los mecanismos de supervisión en los trámites notariales para evitar que situaciones similares se repitan.

El colectivo jurídico insistió en que el objetivo central de las denuncias es garantizar transparencia en las operaciones inmobiliarias y proteger el patrimonio de los ciudadanos, en un entorno donde la certeza legal resulta fundamental.