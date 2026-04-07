Rescatan a segundo trabajador de mina Santa Fe, Sinaloa

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México
/ 7 abril 2026
    Rescatan a segundo trabajador de mina Santa Fe, Sinaloa
    Encuentran a segundo minero, con vida, en la mina Santa Fe, Sinaloa Vanguardia

Tras el derrumbe del 25 de marzo, 21 mineros lograron salir, pero 4 quedaron atrapados en la mina al sur de El Rosario, Sinaloa.

El 7 de abril se reportó que las brigadas de rescate localizaron con vida a un segundo trabajador en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa. El rescate ocurre a 13 días de haberse quedado atrapado.

Según el informe del Comando Unificado, el hallazgo ocurrió a las 13:50 horas. El esfuerzo de los elementos de emergencia para recuperarlo, tras el derrumbe, fue de 312 horas.

Se identificó al sobreviviente como Francisco Zapata Nájera, de 42 años de edad, originario de Paspaguaro, Durango. El primer minero en ser rescatado fue José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán. Fue rescatado el 30 de marzo.

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Se informó que más de 350 rescatistas mantienen su labor para encontrar a los mineros restantes. El derrumbe ocurrió el 25 de marzo, al sur de El Rosario, Sinaloa. El incidente puso en peligro a 25 trabajadores mineros. Aunque quedaron atrapados, 21 lograron salir por sus propios medios.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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