Rescatan a segundo trabajador de mina Santa Fe, Sinaloa

El 7 de abril se reportó que las brigadas de rescate localizaron con vida a un segundo trabajador en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa. El rescate ocurre a 13 días de haberse quedado atrapado.

Según el informe del Comando Unificado, el hallazgo ocurrió a las 13:50 horas. El esfuerzo de los elementos de emergencia para recuperarlo, tras el derrumbe, fue de 312 horas.

Se identificó al sobreviviente como Francisco Zapata Nájera, de 42 años de edad, originario de Paspaguaro, Durango. El primer minero en ser rescatado fue José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán. Fue rescatado el 30 de marzo.

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Se informó que más de 350 rescatistas mantienen su labor para encontrar a los mineros restantes. El derrumbe ocurrió el 25 de marzo, al sur de El Rosario, Sinaloa. El incidente puso en peligro a 25 trabajadores mineros. Aunque quedaron atrapados, 21 lograron salir por sus propios medios.