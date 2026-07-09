Rescatan en Acapulco a turista de Estados Unidos tras permanecer cinco días abandonada en La Roqueta

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    Rescatan en Acapulco a turista de Estados Unidos tras permanecer cinco días abandonada en La Roqueta
    La turista de 36 años fue localizada descalza y con deshidratación en La Roqueta; autoridades la trasladaron a un hospital y dieron aviso al INM y a la Embajada de EU. Captura de pantalla
Stephanie León
por Stephanie León

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Una turista estadounidense fue rescatada en La Roqueta tras pasar cinco días sin agua ni alimentos; presentaba deshidratación y fue hospitalizada

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Acapulco, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (Semar), rescataron a una turista estadounidense de 36 años que permaneció cinco días en la isla La Roqueta, donde fue localizada en condiciones de vulnerabilidad, descalza, sin acceso a alimentos ni agua y con síntomas de deshidratación.

El gobierno municipal informó que el operativo se desplegó luego de que la Octava Región Naval solicitara apoyo para localizar y auxiliar a la mujer, quien se encontraba aislada en la isla y requería atención inmediata.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-a-tres-familiares-de-rector-con-licencia-de-la-uagro-HD21773352

OPERATIVO CONJUNTO PERMITIÓ LOCALIZAR A LA MUJER EN LA ISLA

Tras recibir la solicitud de apoyo, se conformó un equipo integrado por elementos de la Policía Turística, la Policía de Género y personal de la Central de Urgencias Médicas de Acapulco (CUMA), quienes se trasladaron a La Roqueta a bordo de una embarcación de la Secretaría de Marina.

Al arribar al lugar, los rescatistas iniciaron la búsqueda de la mujer, una ciudadana estadounidense originaria de Atlanta, Georgia, quien no habla español. Debido a la barrera del idioma, un elemento de la Policía Turística fungió como intérprete para facilitar la comunicación durante la atención.

RELATÓ QUE FUE ABANDONADA Y PERMANECIÓ SIN ALIMENTOS NI AGUA

De acuerdo con el testimonio proporcionado a las autoridades, la mujer llegó a Acapulco como turista y hace cinco días acudió a la isla La Roqueta acompañada de otra persona.

Según su versión, dicha persona presuntamente la abandonó en el lugar, dejándola sin posibilidad de acceder a alimentos o agua. Además, informó que perdió sus documentos de identificación durante su permanencia en la isla.

Las autoridades indicaron que, al momento de ser localizada, presentaba signos de descompensación física derivados de la falta de hidratación y alimentación.

RESCATISTAS IMPROVISARON UNA CAMILLA PARA TRASLADARLA

Los elementos de seguridad le brindaron atención inmediata, proporcionándole ropa, agua y los primeros auxilios mientras era valorada por personal médico.

Debido a que presentaba dificultades para caminar tras permanecer varios días descalza sobre el terreno de la isla, los rescatistas improvisaron una camilla para trasladarla de manera segura hasta la embarcación que la llevaría de regreso al continente.

Posteriormente, fue trasladada a las instalaciones de la Región Naval, desde donde personal de la CUMA la ingresó a un hospital para recibir atención médica especializada por deshidratación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/atacan-a-alcaldesa-en-guerrero-pvem-exige-investigacion-FC21769491

INM DARÁ SEGUIMIENTO AL CASO JUNTO CON LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

Una vez que la mujer fue estabilizada y recibió el alta médica, el Instituto Nacional de Migración (INM) en Guerrero la canalizó al Centro de Atención y Protección al Turista de Acapulco.

Las autoridades informaron que esta instancia dará seguimiento al caso en coordinación con la Embajada de Estados Unidos en México y verificará la situación migratoria de la ciudadana estadounidense, además de brindarle el acompañamiento correspondiente tras el rescate.

El gobierno municipal señaló que el operativo fue resultado de la coordinación entre corporaciones de seguridad, autoridades navales, personal médico y dependencias encargadas de la atención a visitantes, con el propósito de garantizar la integridad de la turista y facilitar su recuperación.

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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