Rescatan en Acapulco a turista de Estados Unidos tras permanecer cinco días abandonada en La Roqueta

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Acapulco, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (Semar), rescataron a una turista estadounidense de 36 años que permaneció cinco días en la isla La Roqueta, donde fue localizada en condiciones de vulnerabilidad, descalza, sin acceso a alimentos ni agua y con síntomas de deshidratación. El gobierno municipal informó que el operativo se desplegó luego de que la Octava Región Naval solicitara apoyo para localizar y auxiliar a la mujer, quien se encontraba aislada en la isla y requería atención inmediata.

OPERATIVO CONJUNTO PERMITIÓ LOCALIZAR A LA MUJER EN LA ISLA Tras recibir la solicitud de apoyo, se conformó un equipo integrado por elementos de la Policía Turística, la Policía de Género y personal de la Central de Urgencias Médicas de Acapulco (CUMA), quienes se trasladaron a La Roqueta a bordo de una embarcación de la Secretaría de Marina. Al arribar al lugar, los rescatistas iniciaron la búsqueda de la mujer, una ciudadana estadounidense originaria de Atlanta, Georgia, quien no habla español. Debido a la barrera del idioma, un elemento de la Policía Turística fungió como intérprete para facilitar la comunicación durante la atención. RELATÓ QUE FUE ABANDONADA Y PERMANECIÓ SIN ALIMENTOS NI AGUA De acuerdo con el testimonio proporcionado a las autoridades, la mujer llegó a Acapulco como turista y hace cinco días acudió a la isla La Roqueta acompañada de otra persona. Según su versión, dicha persona presuntamente la abandonó en el lugar, dejándola sin posibilidad de acceder a alimentos o agua. Además, informó que perdió sus documentos de identificación durante su permanencia en la isla. Las autoridades indicaron que, al momento de ser localizada, presentaba signos de descompensación física derivados de la falta de hidratación y alimentación.

RESCATISTAS IMPROVISARON UNA CAMILLA PARA TRASLADARLA Los elementos de seguridad le brindaron atención inmediata, proporcionándole ropa, agua y los primeros auxilios mientras era valorada por personal médico. Debido a que presentaba dificultades para caminar tras permanecer varios días descalza sobre el terreno de la isla, los rescatistas improvisaron una camilla para trasladarla de manera segura hasta la embarcación que la llevaría de regreso al continente. Posteriormente, fue trasladada a las instalaciones de la Región Naval, desde donde personal de la CUMA la ingresó a un hospital para recibir atención médica especializada por deshidratación.

INM DARÁ SEGUIMIENTO AL CASO JUNTO CON LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS Una vez que la mujer fue estabilizada y recibió el alta médica, el Instituto Nacional de Migración (INM) en Guerrero la canalizó al Centro de Atención y Protección al Turista de Acapulco. Las autoridades informaron que esta instancia dará seguimiento al caso en coordinación con la Embajada de Estados Unidos en México y verificará la situación migratoria de la ciudadana estadounidense, además de brindarle el acompañamiento correspondiente tras el rescate. El gobierno municipal señaló que el operativo fue resultado de la coordinación entre corporaciones de seguridad, autoridades navales, personal médico y dependencias encargadas de la atención a visitantes, con el propósito de garantizar la integridad de la turista y facilitar su recuperación.

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