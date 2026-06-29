Asesinan a tres familiares de Rector con licencia de la UaGro

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    Asesinan a tres familiares de Rector con licencia de la UaGro
    Las tres víctimas, originarias de la localidad Santa Bárbara, Chilpancingo, recibieron disparos de armas calibre 9 milímetros y AK- 47. Cortesía

Las víctimas fueron halladas asesinadas a balazos en su domicilio en el municipio de Acapulco

CHILPANCINGO, GRO.- Tres familiares del rector con licencia de la Universidad Autónoma de Guerrero (UaGro) Javier Saldaña Almazán fueron hallados asesinados a balazos este lunes en su domicilio en la comunidad El Kilómetro 21, del municipio de Acapulco.

De acuerdo a los reportes oficiales, Josefina Saldaña Parra, Janeth Magnolia Gutiérrez Saldaña, tía y sobrina de Saldaña Almazán, así como Edgar Solorio, estaban tirados dentro de su casa ubicada en la calle principal del poblado.

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Josefina Saldaña tenía 70 años, su hija Janeth Magnolia Gutiérrez más de 40 años y el esposo de esta última, Edgar Solorio, cerca de 50.

Las tres víctimas, originarias de la localidad Santa Bárbara, del municipio de Chilpancingo, recibieron disparos de armas calibre 9 milímetros y AK- 47.

VECINOS DESCUBREN LOS CUERPOS

Según las fuentes oficiales, estas personas vivían en Acapulco y acudieron a El Kilómetro 21 para realizar labores de limpieza en la vivienda.

Esta mañana, unos vecinos fueron a visitarlos y los encontraron muertos, por lo que dieron parte a las autoridades.

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El pasado 22 de junio, el Consejo Universitario de la UaGro, aprobó una licencia de tres meses a Saldaña Almazán, quien participa en el proceso interno de Morena para la elección del coordinador o coordinadora de los Comités para la Defensa de la Transformación en Guerrero.

La Comisión de Elecciones de Morena admitió la solicitud de registro de Saldaña al igual que de otros aspirantes a la Gubernatura de Guerrero.

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