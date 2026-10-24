Rescatan en BC a búho cornudo con lesiones en su ala derecha

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    Rescatan en BC a búho cornudo con lesiones en su ala derecha
    En imágenes compartidas por la dependencia a cargo de Mariana Boy Tamborrell, se observa que la especie tiene rastros hemáticos y su ala lesionada está visiblemente afectada. EL UNIVERSAL

El ejemplar fue hallado en inmediaciones del punto de revisión conocido como “El Chinero” y de acuerdo con la autoridad ambiental, el ave permanecía en malas condiciones físicas

Un ejemplar de búho cornudo fue rescatado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, la Guardia Nacional y en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el estado de Baja California.

El ejemplar fue hallado en inmediaciones del punto de revisión conocido como “El Chinero” y de acuerdo con la autoridad ambiental, el ave permanecía en malas condiciones físicas, con imposibilidad para volar y además presentaba lesiones visibles en su ala derecha.

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En imágenes compartidas por la dependencia a cargo de Mariana Boy Tamborrell, se observa que la especie tiene rastros hemáticos y su ala lesionada está visiblemente afectada.

El búho cornudo se caracteriza por su comportamiento nocturno principalmente y su alimentación carnívora que incluye mamíferos pequeños, reptiles y peces.

Sobre el destino del ejemplar rescatado, la Profepa detalló en un comunicado que fue puesto bajo resguardo para su traslado a la Facultad de Veterinaria en Mexicali, donde recibirá valoración veterinaria especializada, tratamiento y rehabilitación, en busca de que posteriormente sea liberado en su hábitat natural tras garantizar mejora en su estado de salud.

El rescate ocurrió el pasado 22 de octubre luego de un reporte de personal de la Guardia Nacional que permanecía en San Felipe, lugar donde acudió el Sector Naval de San Felipe, en coordinación con la Guardia Nacional y Profepa.

Según información de la propia dependencia emitida hace algunos años, la distribución actual del búho cornudo en México es muy amplia, abarca desde el norte del país hasta el sur en la Península de Yucatán, aunque reconoció que hay poca información existente sobre el estado actual de sus poblaciones.

La especie es muy perseguida para su captura a consecuencia de las actividades humanas en su hábitat y pese a que no aparece en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, se ubica en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), un inventario mundial que permite alertar sobre el estado de la biodiversidad mundial.

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