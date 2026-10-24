Nueva ola de ataques deja tres personas muertas en Culiacán

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    Nueva ola de ataques deja tres personas muertas en Culiacán
    Los cuerpos de auxilio y de seguridad que se presentaron en la escena del homicidio en la calle Primera, casi esquina con Rey Gaspar, confirmaron que la persona no presentaba signos vitales. EL UNIVERSAL

Entre las víctimas se encuentran el propietario y un empleado de un restaurante de comida japonesa en el fraccionamiento Villa Bonita, en la parte sur

En la capital del estado se volvió a vivir una nueva ola de ataques a balazos, con un saldo de tres personas muertas.

Entre las víctimas se encuentran el propietario y un empleado de un restaurante de comida japonesa en el fraccionamiento Villa Bonita, en la parte sur.

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Las autoridades de seguridad pública fueron alertadas de disparos de armas de fuego en el interior de un restaurante de Sushi, ubicado por la calle Paso de los Himalaya, en dicho fraccionamiento, al presentarse y verificar lo que había sucedido encontraron los cuerpos de dos personas jóvenes sin signos vitales.

Según lo que se conoce, el propietario del negocio de nombre Francisco Javier “N” y su empleado Luis Antonio “N” se encontraban en el restaurante cuando se presentaron al parecer dos personas armadas que sin mediar palabra les dispararon en varias ocasiones y luego salieron del local y desaparecieron.

En otro de los hechos, en la colonia Loma de Rodriguera, en la parte norte, un repartidor de comida que se encontraba fuera de un negocio de pizzas, con un casco de motociclista puesto, fue atacado a balazos por los ocupantes de una motocicleta que lograron huir del lugar.

Los cuerpos de auxilio y de seguridad que se presentaron en la escena del homicidio en la calle Primera, casi esquina con Rey Gaspar, confirmaron que la persona no presentaba signos vitales.

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