Nuevo León mantendrá operación de Colegio Militarizado bajo normas de la SEP, tras caso Dafne

MONTERREY, NL.- Ante la polémica a nivel nacional por la operación de los Colegios Militarizados, el secretario de Educación en Nuevo León, Juan Paura, informó que en la entidad seguirá operando, pero bajo los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este jueves, el funcionario estatal indicó que esto podría implicar un cambio de nombre a los mismos, así como modificaciones en su estructura orgánica.

“Vamos a llevar a cabo un análisis para unas identificaciones específicas que se hicieron a nivel nacional. Todos fueron lineamientos a nivel nacional y Nuevo León se va a someter al cumplimiento de estos”, expuso. Resaltó que se van a seguir llevando a cabo las actividades académicas de las preparatorias militarizadas en el estado. “Simplemente, jurídicamente vamos a analizar dos circunstancias o tres para toda la normatividad que no establece la SEP”, señaló.

Estos señalamientos serían con relación a la estructura orgánica y el nombre que tienen. “Nosotros estamos en una situación jurídica muy diferente a la situación en la que se encuentran algunas otras preparatorias a nivel nacional. Vamos a continuar con el programa que tenemos el cual ha sido muy exitoso”, estableció. Añadió que la reunión que se tuvo fue a nivel nacional con autoridades federales.

“El día de ayer tuvimos una reunión a nivel nacional con todos los secretarios de Educación y el secretario de Educación de México en el que se nos estableció todo lo relacionado con las medidas para efecto de aplicación y las circunstancias en que se encontraban las preparatorias militarizadas del estado de Nuevo León”, dijo. A nivel nacional, la SEP ordenó el cierre de las instituciones educativas de tipo militarizado tras la muerte de Dafne en una academia particular del estado de Tamaulipas.