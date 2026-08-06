Mujer abandona a sus hijos de 3 y 10 años en estacionamiento de Monterrey

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    Mujer abandona a sus hijos de 3 y 10 años en estacionamiento de Monterrey
    Dos menores de edad que presuntamente fueron abandonados por su propia madre en el estacionamiento de un centro comercial fueron rescatados por policías de Monterrey. POLICÍA DE MONTERREY
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    Dos menores de edad que presuntamente fueron abandonados por su propia madre en el estacionamiento de un centro comercial fueron rescatados por policías de Monterrey. POLICÍA DE MONTERREY
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    Dos menores de edad que presuntamente fueron abandonados por su propia madre en el estacionamiento de un centro comercial fueron rescatados por policías de Monterrey. POLICÍA DE MONTERREY
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    Dos menores de edad que presuntamente fueron abandonados por su propia madre en el estacionamiento de un centro comercial fueron rescatados por policías de Monterrey. POLICÍA DE MONTERREY
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    Dos menores de edad que presuntamente fueron abandonados por su propia madre en el estacionamiento de un centro comercial fueron rescatados por policías de Monterrey. POLICÍA DE MONTERREY

Policías municipales rescataron a los menores luego de que fueron abandonados en el lugar por su propia madre

MONTERREY, NL.- Dos menores de edad que presuntamente fueron abandonados por su propia madre en el estacionamiento de un centro comercial fueron rescatados por policías de Monterrey.

Los hechos se registraron la tarde del lunes sobre Allende entre Doctor Coss y Diego de Montemayor en el centro de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-albergara-nl-el-20-de-agosto-foro-de-region-noreste-para-debatir-uso-de-celulares-entre-menores-DG22606162

Los afectados son un niño de tres y de 10 años de edad que estaban solos en el estacionamiento y fueron detectados por oficiales que realizaban labores de prevención y vigilancia por el sector.

$!Mujer abandona a sus hijos de 3 y 10 años en estacionamiento de Monterrey

Los uniformados se acercaron al lugar y el encargado del sitio les comentó que una mujer llegó alrededor de las 11:00 horas y los dejó en el sitio para luego retirarse.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/afirman-que-el-calor-que-sofoca-a-millones-de-habitantes-de-monterrey-no-es-unicamente-consecuencia-del-clima-IB22545638

El encargado también mencionó que un día antes la sospechosa ya había estado en ese mismo sitio y se había retirado con ellos alrededor de las 02:00 horas.

Ante los hechos, los policías de Monterrey comenzaron las indagatorias correspondientes y trasladaron a los menores para su resguardo en la Defensoría Municipal para la Protección de niños y niñas del sistema DIF Monterrey, donde se dará seguimiento al caso.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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