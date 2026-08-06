$!Mujer abandona a sus hijos de 3 y 10 años en estacionamiento de Monterrey

MONTERREY, NL.- Dos menores de edad que presuntamente fueron abandonados por su propia madre en el estacionamiento de un centro comercial fueron rescatados por policías de Monterrey. Los hechos se registraron la tarde del lunes sobre Allende entre Doctor Coss y Diego de Montemayor en el centro de la ciudad.

Los afectados son un niño de tres y de 10 años de edad que estaban solos en el estacionamiento y fueron detectados por oficiales que realizaban labores de prevención y vigilancia por el sector.

Los uniformados se acercaron al lugar y el encargado del sitio les comentó que una mujer llegó alrededor de las 11:00 horas y los dejó en el sitio para luego retirarse.

El encargado también mencionó que un día antes la sospechosa ya había estado en ese mismo sitio y se había retirado con ellos alrededor de las 02:00 horas. Ante los hechos, los policías de Monterrey comenzaron las indagatorias correspondientes y trasladaron a los menores para su resguardo en la Defensoría Municipal para la Protección de niños y niñas del sistema DIF Monterrey, donde se dará seguimiento al caso.