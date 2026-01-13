Resultados de la refinería Dos Bocas no cumplen las expectativas anunciadas por funcionarios

México
/ 13 enero 2026
    Resultados de la refinería Dos Bocas no cumplen las expectativas anunciadas por funcionarios
    Las cifras también se mantienen lejos de las metas iniciales planteadas por el gobierno anterior. CUARTOSCURO

Las estadísticas muestran que las operaciones de esas nuevas instalaciones van al alza, pero aún están lejos de lo que declaran algunos funcionarios

La refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, reportó en noviembre un procesamiento de crudo menor que el expresado por la Secretaría de Energía (Sener), de acuerdo con las cifras oficiales dadas a conocer por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las estadísticas muestran que las operaciones de esas nuevas instalaciones van al alza, pero aún están lejos de lo que declaran algunos funcionarios del actual gobierno.

Por ejemplo, los datos más actuales de Pemex indican que en noviembre de 2025 la refinería procesó 207 mil barriles diarios de crudo, mientras que la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González, había asegurado en una comparecencia ante el Senado que esas instalaciones ya refinaban 270 mil barriles por día.

Las cifras también se mantienen lejos de las metas iniciales planteadas por el gobierno anterior al anunciar la construcción de esa refinería, cuyas obras costaron cerca de 21 mil millones de dólares, y que apuntaban a un nivel de procesamiento de 340 mil barriles diarios de crudo.

Además, de acuerdo con especialistas, al determinar como prioridad que se incremente la producción de combustibles en el Sistema Nacional de Refinación (SNR), conformado por Dos Bocas y las otras seis refinerías que ya operaban en el país, se generan tres efectos negativos para el sector petrolero nacional.

Si bien se reduce la importación de combustibles, caen los ingresos por la exportación de crudo, se incrementa la producción de combustóleo y coque, y se apuesta por gasolinas hechas en México, pero cuyo costo supera el importe por traerlas del extranjero.

El problema de fondo sigue siendo que el SNR no es rentable por ser obsoleto y, al operar a 60% de su capacidad, Dos Bocas no está generando mayor valor a Pemex.

”En realidad la situación es crítica, en medio de deudas a acreedores y proveedores, en donde no hay una solución de fondo”, dijo Luis Miguel Labardini, de Marcos y Asociados.

”Pemex enfrenta dos problemas fundamentales: el primero es que la dieta de crudo de las refinerías está compuesta por crudo más pesado, y lo que requieren las refinerías para operar a un nivel óptimo es crudo ligero”, agregó.

Costos al alza

Mientras la refinería Olmeca aumenta su producción de petrolíferos, el diferencial de costo entre las gasolinas importadas y las producidas en el SNR se incrementa.

En mayo de 2024 cuando las nuevas instalaciones no entraban en operación, la diferencia era de 1.2%, es decir, que era ligeramente más costoso producir en el país que comprar combustibles en el extranjero, gracias a las mejoras que había hecho el gobierno con inversiones públicas en las seis refinerías viejas.

No obstante, ahora que la administración ha decidido impulsar la refinación con la planta de Dos Bocas esta diferencia llegó a 17% al cierre de noviembre.

Para Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), este problema no deja a Pemex obtener ganancias y por eso seguirá dependiendo del apoyo fiscal del gobierno, incluso en 2027, cuando según el gobierno la empresa será sostenible.

”No se ha atendido el problema de fondo, que es que Pemex no genera efectivo. ¿Qué es lo que absorbe todo el efectivo, toda la generación de efectivo de Pemex? La refinación”, dijo el experto.

”Mientras se siga insistiendo en la refinación, Pemex va a seguir recibiendo recursos del gobierno federal. Y este año tiene no sólo 28 mil millones de dólares de deuda a un tipo de cambio más elevado, sino que además tiene unos vencimientos de alrededor de 20 mil millones de dólares de deuda. Entonces, va a seguir el apoyo del gobierno”, dijo.

Situación crítica

Pese al nuevo rescate del gobierno federal anunciado a principios de agosto pasado para Pemex, la empresa reportó pérdidas por 61 mil 242 millones de pesos en el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con su reporte financiero.

Además, dio a conocer el crecimiento de sus pasivos. La deuda con proveedores creció 37%, al llegar a 28 mil 130 millones de dólares al cierre de septiembre, cuando un año antes el saldo ascendía a 20 mil 524 millones de dólares.

En lo que respecta a la deuda financiera, la empresa reportó un saldo total de 100 mil 300 millones de dólares, lo que representa un incremento de 2.7% respecto al monto observado en junio pasado.

El panorama a corto y mediano plazos también parece complicarse para Pemex, mencionan expertos, a causa del posible resurgimiento del sector petrolero venezolano, que puede ganarle inversiones en el futuro, luego de la incursión de Estados Unidos en ese país.

De acuerdo con un análisis elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Pemex va a tener más dificultades para generar alianzas con el sector privado.

Temas


4T
Refinerías

Localizaciones


Dos Bocas

