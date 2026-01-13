Suman 23 mil personas detenidas, en los 14 meses del Gobierno de Sheinbaum

En los primeros 14 meses de la administración de Claudia Sheinbaum se registró un aumento de 23 mil 328 personas privadas de la libertad (PPL) en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) y en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).

Los Ceresos reflejaron un incremento de 22 mil 969 internos, al pasar de 205 mil 954 reos al 30 de septiembre de 2024 a 228 mil 923 reclusos en noviembre de 2025.

En tanto, los Ceferesos documentaron un alza de 359 al pasar de 6 mil 988 PPL al 30 de septiembre de 2024 a 7 mil 347 reos en noviembre de 2025 de acuerdo con estadísticas del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS) del gobierno federal.

De los 32 estados de la República, nueve entidades concentran 64% de internos en los Ceresos: Sonora, Estado de México, Baja California, Chiapas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Tabasco, Coahuila y Nuevo León.

De los 14 Ceferesos a nivel nacional, seis estados registraron aumento de internos; Michoacán documenta un incremento de 223 reos, ya que a finales de septiembre de 2024 tenía mil 583 PPL y en noviembre de 2025, mil 806.

Paola Zavala Saeb, fundadora de la Organización Comunitaria por La Paz (Ocupa), que busca ser un marco de referencia nacional en la prevención de violencia y conductas delictivas mediante la creación y promoción de oportunidades pacíficas, justas e incluyentes, considera que estamos en una sociedad que demanda que quienes cometen delitos vayan a la cárcel.

”En ese sentido, han aumentado las detenciones. Además, producto de figuras como la prisión preventiva oficiosa, ha hecho que esta sobrepoblación esté alcanzando niveles históricos”, enfatiza la abogada y activista a EL UNIVERSAL.

Dice que al tener un sistema penitenciario que solo castiga y al salir las personas vuelven a reincidir, de nada sirve todo el ciclo de justicia, que comprende investigación, detención y juicio.

La activista remarca que el sistema penitenciario debe acercar a los internos a una atención emocional, cultural, deportiva y de acceso al trabajo para que al abandonar la prisión tengan herramientas para enfrentar una vida lejos del crimen organizado.

”Existe mucha corrupción, evidentemente crece en la medida en que aumenta la población y es una bomba de tiempo... Personas que están vinculadas a la criminalidad y las que están detenidas de manera injusta se vinculan entre ellos, empiezan a generar sus nuevas redes afectivas”, externa Zavala.

Sostiene que el hacinamiento en las cárceles se debe evitar para fortalecer que el sistema penitenciario pueda cumplir con su principal objetivo que es evitar la reincidencia.

Armando Rodríguez Luna, especialista en seguridad, inteligencia, prevención y libertad de expresión, indica que el aumento de PPL es un reflejo de la estrategia de seguridad dirigida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), donde, a partir de operativos conjuntos han efectuado miles de detenciones desde que asumió la presidencia Claudia Sheinbaum.

Agrega que estos operativos derivaron en detenciones y los delitos por los cuales se realizan las consignaciones a autoridades judiciales son del fuero común y federal; por lo tanto, son enviados a prisiones estatales o federales.

Rodríguez Luna precisa que se debe tomar en cuenta la distribución de internos que generalmente se presenta en los Ceferesos por el traslado de reos por diversas razones, ya sea por su nivel de peligrosidad o porque están ajustando a la población para recibir a otros reclusos de acuerdo con su perfil delictivo.

”En ocasiones los envían de prisiones federales a estatales y viceversa... Esto también se da por diferentes criterios relacionados con ajuste de la población por su perfil”, subraya el especialista.

Aspirina contra el cáncer

Guillermo Alcántar Mendoza, maestro en Ciencias Penales y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), detalla que ese aumento de la población en penales se debe principalmente a la reforma constitucional al artículo 19, donde se incrementó el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa.

”A todos nos duele lo que pasa en la calle, pero tener personas privadas de la libertad de esta forma no es la solución, es una aspirina para combatir un cáncer, y obviamente una aspirina no nos va a salvar”, argumenta el abogado penalista.

Enfatiza que se requiere establecer una nueva reforma constitucional para reducir el catálogo de prisión preventiva oficiosa.

“Evidentemente necesitamos cultura de legalidad y prevención, no solo de delitos, también drogadicción, así como conductas antisociales”, dijo.