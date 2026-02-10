Toca soportar: Registra Bad Bunny audiencia de 142.3 millones de personas por su show en el Super Bowl

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60, liderado por Bad Bunny y celebrado este domingo, estableció un récord con 142.3 millones de espectadores a nivel mundial, rompiendo el récord del año anterior.

El puertorriqueño y ganador del Grammy convirtió el escenario más importante del deporte estadounidense en una fiesta global que combinó ritmos latinos, estilo y confianza.

De acuerdo con USA Today y CBS News, los primeros informes indican que el espectáculo fue visto por entre 135 y 142.3 millones de espectadores, aunque las cifras finales verificadas aún no se publican por parte de Roc Nation y Apple.