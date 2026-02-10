Toca soportar: Registra Bad Bunny audiencia de 142.3 millones de personas por su show en el Super Bowl

/ 10 febrero 2026
    Toca soportar: Registra Bad Bunny audiencia de 142.3 millones de personas por su show en el Super Bowl
    Icónico. Pese a las críticas negativas el Super Bowl repuntó las reproducciones del catálogo musical del puertorriqueño. FOTO: AP

El momento cimentó un récord para la emisión superando a Kendrick Lamar

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60, liderado por Bad Bunny y celebrado este domingo, estableció un récord con 142.3 millones de espectadores a nivel mundial, rompiendo el récord del año anterior.

El puertorriqueño y ganador del Grammy convirtió el escenario más importante del deporte estadounidense en una fiesta global que combinó ritmos latinos, estilo y confianza.

De acuerdo con USA Today y CBS News, los primeros informes indican que el espectáculo fue visto por entre 135 y 142.3 millones de espectadores, aunque las cifras finales verificadas aún no se publican por parte de Roc Nation y Apple.

El shows de medio tiempo del Super Bowl 59 de Kendrick Lamar, en 2025, atrajo a un estimado de 133.5 millones de espectadores, lo que cimentó un récord para la emisión. Este domingo, dicho hito fue superado por el boricua.

Por otro lado, el concierto de medio tiempo alternativo presentado por la organización conservadora Turning Point USA, con Kid Rock a la cabeza, atrajo a más de 6.1 millones de espectadores simultáneos en YouTube, compitiendo durante la misma franja horaria.

Asimismo, tras su actuación, la estrella puertorriqueña experimentó un aumento significativo en las reproducciones en Spotify, con un incremento del 470% en Estados Unidos y del 210 por ciento a nivel mundial. (Con información de Reforma)

