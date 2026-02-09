NFL presenta el logo del Super Bowl LXI y comienzan las especulaciones rumbo a 2027
El diseño generó reacciones inmediatas entre los aficionados, quienes comenzaron a especular posibles enfrentamientos a partir de los colores del emblema
La NFL cerró una temporada más con un campeón definido en el Levi’s Stadium, donde los Seahawks superaron a los Patriots, pero la liga no tardó en mover la conversación hacia el futuro. Apenas horas después del partido, el foco se trasladó al siguiente gran evento: el Super Bowl número 61, que ya tiene sede, fecha y hasta imagen oficial.
A través de sus redes sociales, la liga presentó el logotipo que identificará al Super Bowl LXI, programado para disputarse en el SoFi Stadium de Inglewood, California. El anuncio, como suele ocurrir, no solo confirmó detalles logísticos, sino que detonó una serie de reacciones entre los aficionados, especialmente en plataformas como X, donde el diseño gráfico se convirtió en punto de partida para todo tipo de interpretaciones.
El nuevo logo, dominado por una combinación específica de colores, bastó para que surgieran especulaciones sobre los equipos que podrían llegar al partido por el campeonato. Aunque se trata de lecturas sin sustento deportivo, la dinámica se ha vuelto recurrente en años recientes y forma parte de la conversación informal que rodea a la liga durante la temporada baja.
Entre las primeras teorías, algunos usuarios asociaron los tonos del logotipo con los Tampa Bay Buccaneers y los Miami Dolphins, colocándolos como un posible duelo para el Super Bowl en Los Ángeles. Sin embargo, no fue la única combinación que circuló. También aparecieron enfrentamientos como Philadelphia Eagles contra Denver Broncos, Jacksonville Jaguars frente a Chicago Bears, Cincinnati Bengals ante Seattle Seahawks, Detroit Lions contra Denver Broncos y un cruce entre Los Angeles Chargers y Chicago Bears.
Más allá de las conjeturas, lo cierto es que el Super Bowl LXI tendrá una característica poco habitual: será el más tardío en el calendario de la NFL. El juego está programado para el domingo 14 de febrero de 2027, una fecha que se sale de lo acostumbrado debido a los ajustes recientes en el calendario de la liga y a la ampliación de la temporada regular.
El SoFi Stadium, casa de los Rams y Chargers, ya fue escenario del Super Bowl LVI y volverá a recibir el evento cinco años después, consolidándose como uno de los recintos recurrentes para la NFL en la última década. La elección de Los Ángeles responde tanto a la infraestructura del estadio como al atractivo comercial y mediático del mercado californiano.
Finalmente, la liga también dejó claro el plan a largo plazo. Tras el Super Bowl en Los Ángeles, el siguiente destino del partido por el campeonato será Atlanta, Georgia, que albergará la edición de 2028, dando continuidad al calendario de sedes ya definido por la NFL para los próximos años.