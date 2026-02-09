NFL presenta el logo del Super Bowl LXI y comienzan las especulaciones rumbo a 2027

La NFL cerró una temporada más con un campeón definido en el Levi’s Stadium, donde los Seahawks superaron a los Patriots, pero la liga no tardó en mover la conversación hacia el futuro. Apenas horas después del partido, el foco se trasladó al siguiente gran evento: el Super Bowl número 61, que ya tiene sede, fecha y hasta imagen oficial.

A través de sus redes sociales, la liga presentó el logotipo que identificará al Super Bowl LXI, programado para disputarse en el SoFi Stadium de Inglewood, California. El anuncio, como suele ocurrir, no solo confirmó detalles logísticos, sino que detonó una serie de reacciones entre los aficionados, especialmente en plataformas como X, donde el diseño gráfico se convirtió en punto de partida para todo tipo de interpretaciones.

El nuevo logo, dominado por una combinación específica de colores, bastó para que surgieran especulaciones sobre los equipos que podrían llegar al partido por el campeonato. Aunque se trata de lecturas sin sustento deportivo, la dinámica se ha vuelto recurrente en años recientes y forma parte de la conversación informal que rodea a la liga durante la temporada baja.