Detienen a Gaby ‘N’... la enfermera que atropelló y arrastró por más de 1 km a motociclista en Iztapalapa

México
/ 10 febrero 2026
    La FGJCDMX informó la detención de Gaby “N”, señalada por su presunta participación en un hecho vial que derivó en la muerte de un motociclista de 52 años en la alcaldía Iztapalapa. VANGUARDIA/X

La FGJCDMX detuvo a Gaby “N” por su presunta responsabilidad en el homicidio calificado de un motociclista atropellado en Iztapalapa en enero de 2026

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó una orden de aprehensión contra Gaby “N”, a quien se le atribuye probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado. La acción forma parte de una carpeta de investigación abierta tras un incidente vial ocurrido en el cruce de Eje 6 Sur y Periférico Oriente, en Iztapalapa.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima, un hombre de 52 años que se desplazaba en una motocicleta, fue impactada por un automóvil, lo que provocó un desenlace fatal en el lugar de los hechos.

Tras el impacto, el vehículo presuntamente continuó su marcha, lo que ocasionó que la persona fuera arrastrada por más de un kilómetro, agravando las consecuencias del incidente y generando indignación y una respuesta inmediata de las autoridades.

ANÁLISIS TÉCNICO Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS

La investigación se sustentó en un análisis de videograbaciones, entrevistas con testigos, dictámenes periciales en mecánica y una reconstrucción detallada del suceso. Estos elementos permitieron a los peritos y agentes ministeriales fortalecer la hipótesis sobre la probable responsabilidad de la conductora.

Las labores de seguimiento técnico fueron clave para la identificación de la persona presuntamente involucrada, así como para la integración de pruebas que sustentan la solicitud de la orden judicial.

El trabajo coordinado entre especialistas en tránsito, criminalística y análisis digital permitió consolidar una línea de investigación que derivó en la localización de la imputada fuera de la Ciudad de México.

LOCALIZACIÓN EN OAXACA Y TRASLADO A LA CDMX

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) ubicaron a Gaby “N” en el municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO).

Tras su detención, fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedará a disposición de la autoridad judicial correspondiente para determinar su situación jurídica.

La Fiscalía capitalina indicó que continuará informando conforme lo permitan las etapas del proceso legal, reiterando su compromiso con una investigación rigurosa, transparente y responsable.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y SEGUIMIENTO DEL CASO

La institución recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la persona imputada debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia firme emitida por una autoridad competente.

El caso corresponde al fallecimiento de Roberto Hernández, repartidor de 52 años, quien perdió la vida tras ser atropellado y arrastrado por un automóvil Honda City azul durante la noche del 3 de enero de 2026 en Iztapalapa.

DATOS CURIOSOS

· El caso se resolvió con apoyo de análisis de video

· La reconstrucción pericial fue clave para la investigación

· La coordinación entre fiscalías permitió la detención fuera de la CDMX

· El proceso judicial continúa bajo el principio de presunción de inocencia

