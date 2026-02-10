Acusa Sheinbaum problemas en plataforma de desaparecidos

Luego que se reportara que en la última década los reportes de personas desaparecidas y no localizadas en el País aumentaron un 213 por ciento, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la plataforma de la que sacaron los datos presenta problemas y su Gobierno buscará transparentar todo.

“Ellos basan sus resultados en la plataforma, pero por eso les digo que la plataforma tiene muchos problemas y, obviamente, nuestro objetivo no es ni esconder, ni cerrar, queremos transparencia absoluta en todo esto, porque el fenómeno de la desaparición a todos debe preocuparnos, pero hay que medir las cosas en su justo término.

”Entonces, por eso es el trabajo que hemos venido realizando, y también todos los protocolos de búsqueda que se hacen a partir de una denuncia completa”, comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

En la última década, los reportes de personas desaparecidas y no localizadas en el País aumentaron un 213 por ciento, al pasar de 4 mil 114 en 2015 a 12 mil 872 el año pasado, informó ayer México Evalúa.

Este incremento constante año con año, indicó en el documento “Violencia en México, 2015-2025: análisis de datos y propuestas para la paz”, forma parte de la violencia estructural generada por el crimen organizado.

“El número de personas desaparecidas y no localizadas muestra un incremento sostenido y estructural entre 2015 y 2025. Los registros pasan de 4,114 casos en 2015 a 12,872 en 2025, un aumento acumulado de 213 por ciento en una década”, indicó.

Las desapariciones, señaló, no deben verse como un fenómeno separado de los homicidios, sino como parte de una misma dinámica, pues ambas categorías comparten determinantes territoriales, criminales e institucionales, y su evolución conjunta ofrece una medida más realista de la magnitud de la violencia y de las fallas estructurales del Estado.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal enlistó las fallas que presenta la plataforma nacional de desapariciones, entre ellas omisiones en nombres, direcciones o el día en que una persona fue reportada como desaparecida.

“Entonces, tú tienes un registro de personas desaparecidas, no viene ni él viene el nombre de pila de por ejemplo Juan Pedro Manuel, no viene ni el apellido, ni viene la dirección, ni viene el día de la desaparición, ni viene el lugar de la desaparición, ni viene si se levantó carpeta de investigación. Entonces, lo que vamos a presentar es cuántos de los registros están en esa condición.

“Cuántos de los registros tienen información completa de esos registros que tienen información completa, si tienen carpetas de investigación, y cuántos de esos registros ya se encontraron a las personas, porque en la plataforma no viene cuántas personas se han encontrado a partir del registro completo que viene ahí. Entonces, toda esa información la vamos a presentar”, enlistó.

La titular del Ejecutivo federal adelantó que este mes dará a conocer el informe actualizado de desapariciones en el País, donde se podrá conocer incluso cuántas están vinculadas con la delincuencia organizada.

“Entonces, ya estamos en condiciones de presentarlo este mismo mes para que la gente conozca cuántas personas desaparecidas tienen carpeta de investigación, porque es muy importante porque la búsqueda se da principalmente por las Fiscalías. Cuántas no tienen carpeta de investigación, cuántos tienen un registro en la Fiscalía que nunca se abrió una carpeta, y cuántos de ellos ni siquiera tienen los datos completos, porque una persona cualquiera podía subir un dato en la plataforma.

“Entonces, eso lo vamos a presentar ya este mismo mes, para que se conozca realmente el número de personas desaparecidas, incluso desde el primer momento de su desaparición, cuántas de estas -que es pues el fenómeno lamentablemente mayor- están vinculadas con la delincuencia organizada, y cómo no tiene que ver los desaparecidos de antes, que eran desaparecidos políticos, con el otro fenómeno vinculado con delincuencia organizada”, agregó.