Retiran, por altos costos, rutas de fletes marítimos

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    Retiran, por altos costos, rutas de fletes marítimos
    Las embarcaciones, por el conflicto armado, se movieron a rutas más rentables, donde el mercado paga primas más altas, explicó. REFORMA
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Señalaron que la tarifas se dispararon debido a la falta de embarcaciones y actualmente ya superan los 4 mil dólares por contenedor

En medio del conflicto bélico en Medio Oriente, y como una medida para mitigar las pérdidas del primer trimestre, empresas navieras retiraron de forma repentina entre 10 y 14 buques de la ruta de la Costa Oeste de América del Norte y México para redireccionarlas a otras más rentables.

Armando Zalazar, director global de contratos de Eternity México, señaló que la tarifas se dispararon debido a la falta de embarcaciones y actualmente ya superan los 4 mil dólares por contenedor, cuando previamente era de 2 mil a 2 mil 500 dólares.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/busca-4t-perpetuarse-con-nulidad-a-modo-FD20892362

Detalló que el repunte de precios responde al impacto que ha generado la guerra en el precio del petróleo, el cual roza los 100 dólares por barril, duplicando los niveles que se registraron previo al conflicto.

El combustible representa alrededor del 30 por ciento de los costos operativos de un barco.

Las embarcaciones, por el conflicto armado, se movieron a rutas más rentables, donde el mercado paga primas más altas, explicó.

Agregó que la industria enfrenta un “mercado estresado” debido a un recorte repentino de capacidad operado por las navieras previo a la temporada alta de carga.

Lo anterior, dijo, ya genera cuellos de botella y presiona las cadenas de suministro de industrias clave como el e-commerce, la electrónica y el sector automotriz.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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