Busca 4T perpetuarse con nulidad ‘a modo’

A decir de los expertos, la iniciativa que incorpora como causa de nulidad de comicios la “injerencia extranjera”, en realidad busca que Morena no pierda elecciones ante los señalamientos de Estados Unidos sobre narcogobierno en México.

Expertos y opositores advirtieron sobre riesgos de reforma de nulidad ‘a modo’, y señalaron que plantea perpetuidad de Morena en el poder.

El especialista Jorge Alcocer consideró que la iniciativa plantea la perpetuidad del partido en el poder.

“Veo que estamos ante reformas diseñadas para perpetuar a Morena en el poder”, planteó.

“Puede tratarse de un blindaje, no de integridad de las elecciones, sino de un blindaje de Morena en caso de que pierda la mayoría de la Cámara de Diputados en 2027 o la Presidencia en 2030”.

La propuesta de ley busca ampliar las causas de nulidad de una elección agregando las “injerencias del extranjero”, desde propaganda o financiamiento ilegal hasta actos de presión o vulneración del territorio por tierra, mar o aire.

El ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, admitió que la iniciativa nace del temor de que Trump intervenga en las elecciones, como en Honduras o Argentina.

Sin embargo, estimó que no hay evidencia de que EU haya intervenido en elecciones en México en épocas recientes o que una ley pueda evitar que Trump hable sobre el País.

“¿Por ponerlo en la ley vamos a evitar que lo haga? No vamos a evitarlo. Lo único que vamos a hacer es crear un problema jurídico porque ni siquiera sabemos que esa opinión que pueda dar en el futuro tenga o no un efecto en el electorado.

“Me parece que legislar sobre esto en la Constitución es un exceso por un temor que existe en el Gobierno y en Morena de que la presión de Trump con comentarios de que en México gobierna el narco, se pueda usar para decir ‘miren, por eso perdí la elección’, ese es el tema”, explicó Ugalde.

El ex secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, consideró que debe haber pruebas reales sobre en qué consiste una injerencia, cuándo es una información real y cuando no.

“El problema es que, so pretexto de una injerencia extranjera, se usen criterios políticos arbitrarios y se pueda anular una elección o anular casillas cuando no convenga el resultado”, mencionó Jacobo.

La diputada Kenia López (PAN), presidenta de la Cámara de Diputados, cuestionó la iniciativa y dijo que ser· usada para reprimir la libertad de expresión y garantizar el poder de una sola manera de pensar.

‘Quieren responsabilizar al INE’

El consejero electoral Martín Faz criticó que, al crear una comisión enfocada a detectar candidatos con nexos delictivos, se busque imponer al INE una tarea de seguridad que no le corresponde.

“Nos están trasladando la responsabilidad, el problema. Efectivamente hay un problema: ¿cómo hacemos para que el crimen organizado no se infiltre en las candidaturas y en la estructura política?

“Sin embargo, involucrar a la autoridad administrativa en mecanismos que tienen que ver con temas de seguridad, de inteligencia, sinceramente es riesgoso, es incorrecto”, señaló.

Cuestionó que, a final de cuentas, la comisión ser· “intermediaria” y el partido político decidir· si entrega o no la candidatura.