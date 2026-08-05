Gana México arbitraje a fondos de EU por caso TV Azteca

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    Gana México arbitraje a fondos de EU por caso TV Azteca
    Cyrus Capital Partners, L.P. y Contrarian Capital Management, L.L.C. reclamaban una indemnización superior a 219 millones de dólares al amparo del TLCAN. CUARTOSCURO

Obtiene Secretaría de Economía resolución favorable en caso promovido por fondos estadounidenses vinculados con acreedores de TV Azteca

México obtuvo una resolución favorable en un arbitraje internacional promovido por fondos estadounidenses vinculados con acreedores de TV Azteca, luego de que un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) determinó que no tenía jurisdicción para atender la reclamación contra el Estado mexicano.

“La Secretaría de Economía representó con éxito al Estado mexicano en el arbitraje internacional iniciado por Cyrus Capital Partners, L.P. y Contrarian Capital Management, L.L.C., empresas que en 2023 iniciaron un arbitraje en contra del país buscando reclamar más de 219 millones de dólares, al amparo del TLCAN y ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre inversionistas y Estados”, informó la Secretaría de Economía en un comunicado.

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La disputa fue iniciada en 2023 por Cyrus Capital Partners, L.P. y Contrarian Capital Management, L.L.C., que reclamaban una indemnización superior a 219 millones de dólares al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Los fondos argumentaron que, como inversionistas estadounidenses, fueron afectados por resoluciones emitidas por autoridades judiciales de la Ciudad de México relacionadas con un litigio por deuda de TV Azteca. La controversia se originó luego de que la televisora dejara de cubrir pagos asociados con bonos emitidos en mercados internacionales.

En 2022, acreedores de la empresa controlada por Ricardo Salinas Pliego iniciaron acciones legales para exigir el pago de aproximadamente 480 millones de dólares, al señalar incumplimientos en obligaciones financieras. Los inversionistas acudieron a tribunales de Nueva York debido a que la deuda estaba denominada en dólares y su documentación se regía por la legislación de esa entidad.

Posteriormente, Cyrus y Contrarian llevaron el caso al CIADI, al considerar que actuaciones del sistema judicial mexicano afectaron sus derechos como inversionistas. Los fondos sostuvieron durante el arbitraje que existió una supuesta denegación de justicia y buscaron que el Estado mexicano respondiera por esas acciones.

México rechazó esos argumentos desde el inicio del procedimiento. La Secretaría de Economía sostuvo que el arbitraje de inversión no era la vía adecuada para resolver una disputa entre particulares y señaló que el Gobierno federal no tenía participación en el conflicto entre los acreedores y TV Azteca.La defensa mexicana se concentró en demostrar que los reclamantes no cumplían con los requisitos previstos en el TLCAN para ser considerados inversionistas protegidos y que el tribunal arbitral carecía de facultades para analizar el caso.

El 30 de julio, el Tribunal Arbitral resolvió por unanimidad a favor de México. Determinó que Cyrus y Contrarian no podían ser considerados inversionistas conforme al tratado y que no contaban con una inversión protegida, por lo que desechó la reclamación en su totalidad.

Además, el tribunal ordenó a los fondos cubrir a México una cantidad considerable por gastos y costos derivados del arbitraje.

La Secretaría de Economía señaló que la defensa fue encabezada por la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con apoyo de la firma Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.

El laudo se encuentra en revisión para identificar información confidencial antes de su publicación en el sitio del CIADI.

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