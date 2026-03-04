Retoman normalidad en Teuchitlán tras el ‘narcorrancho’

En Teuchitlán, un municipio que durante años fue conocido por la zona arqueológica de Guachimontones, el narco operaba de forma tan discreta que la noticia del Rancho Izaguirre heló a todos.

Habitantes dijeron que a los integrantes de “la plaza” no se les veía en las calles por lo común, ni sabían que tuvieran una influencia tan importante como la que resultó.

En un recorrido hecho por Grupo REFORMA, a un año de que se destapó el escándalo, pobladores compartieron cómo es la vida actual en la cabecera, un lugar que, pese a la lejanía que tuvo con el centro de entrenamiento de sicarios, ha sufrido el estigma de la sociedad.

“Vienen muchas escuelas, vienen muchos gringos; gringos, canadienses, ahora sí que de todas las nacionalidades. Generalmente, más los fines de semana”, comentó “Sara”.

“Al principio sí, era un pueblo fantasma aquí. Y más cuando vino la marcha también. Gracias a Dios el señor cura lo supo manejar muy bien porque si no la agarran contra la gente que vivimos aquí”.

Teuchitlán tiene una extensión mayor a Guadalajara, aunque su población representa solo el 32.2 por ciento de los habitantes que hay en la colonia Oblatos. Este panorama explica los enormes espacios despoblados que hay en la “Tierra de los Guachimontones”.

El Rancho Izaguirre está a varios kilómetros de la cabecera, incluso de La Estanzuela, la localidad en la que se erigió y que cuenta con poco más de 2 mil habitantes.

“Ni siquiera fue aquí (el tema del reclutamiento), fue en un pueblo; en La Estanzuela, y de ahí todavía está para adentro, para allá se llama El Valle. Están muy lejos de aquí”, dijo “Sara”.

“Acá se afectó mucho a la gente del mercado, a los comercios, a los locales y a ‘Los Guachis’, pues ni se diga. Los balnearios también (estaban) solos”.

El estigma y el retorno del turismo

El centro del municipio estuvo paralizado tres o cuatro meses, aseguró. Compartió que una vez acudió a Guadalajara, a Plaza Galerías, con la familia y que durante la conversación tocaron el tema, lo que hizo cambiar la actitud de los meseros.

“No sé qué salió del tema de Teuchitlán (en la plática). Ya no nos quisieron atender; a ese nivel. Creo que acababan de detener al presidente municipal. Y haz de cuenta como que les echamos ‘Raid’. Los meseros se nos desaparecieron. Qué cab... Pero gracias a Dios parece que todo volvió a la normalidad. Realmente no teníamos miedo. Lo típico. Pero aquí si no haces nada mal, no pasa nada. Ni te pelan, no molestan a nadie”.

“Alondra”, otra habitante de Teuchitlán, relató que Los Guachimontones retomaron su lugar como epicentro del turismo municipal. “Duró unos días que sí, la gente como que sí tenía miedo, pero ya pues ven que aquí no fue el problema y volvieron a venir. Uno ni cuenta se daba, oiga. Uno ni cuenta se daba, no más porque oímos (la noticia de lo que había) si no ni cuenta nos dábamos”.

El estado actual del predio

Hoy en día la vida en la cabecera se lleva a cabo con normalidad, lo mismo que en La Estanzuela, aunque ahí la gente es más cauta.

A un año del escándalo, el rancho está resguardado por las autoridades, quienes no permiten acercarse a menos de que haya un permiso especial o que se trate de locales o agricultores.

El paisaje, sin embargo, es diferente: los maizales no han sido cortados y parte del inmueble se pierde entre la maleza crecida.

A raíz de que se viralizaron las fotos del calzado y la ropa abandonados en el lugar, propiedad de las personas que eran reclutadas para formar las filas del CJNG, algunas de ellas fueron localizadas posteriormente.

El Rancho Izaguirre fue descubierto por la Guardia Nacional el 18 de septiembre de 2024. Tras un intercambio de disparos, los elementos detuvieron a 10 integrantes del CJNG y liberaron a dos hombres privados de la libertad, además de que hallaron a otro sin vida.

Tras las primeras investigaciones, el lugar fue “olvidado” por la fiscalía estatal; Guerreros Buscadores volvió el 5 de marzo del 2025 y difundió las imágenes del interior que traspasaron fronteras.

Entre los detenidos por el caso ha habido tres policías de Tala y el alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía. La decena de sujetos capturados inicialmente, asimismo, fue condenada a más de 140 años de prisión.

Durante su intervención, Guerreros Buscadores halló restos óseos en fosas que aparentemente estaban carbonizados, lo que sugirió la versión de los crematorios. Luego de atraer la investigación, la FGR negó haber encontrado algo más. El caso se “enfrió” y poco a poco todo volvió a la “normalidad”.