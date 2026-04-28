EU apoyó en la captura de “El Jardinero” con labor de inteligencia: Harfuch

Chilpancingo.-La captura de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación, se logró tras meses de intercambio de información con autoridades de Estados Unidos, pero sin participación operativa de agentes extranjeros en territorio nacional, afirmaron autoridades federales. El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, subrayó que la cooperación internacional se limitó al flujo de datos de inteligencia. “Más que una participación, es un intercambio de información permanente, siempre es bienvenido el intercambio de información, pero es diferente a tener agentes operando en territorio”, dijo.

La detención fue resultado de una investigación de al menos 19 meses encabezada por la Secretaría de Marina, que incluyó seguimiento, análisis de movilidad y el mapeo de decenas de ubicaciones vinculadas al objetivo. OPERACIÓN DIO INICIO EN OCTUBRE DE 2024 El titular de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló que la operación inició en octubre de 2024 y permitió ubicar la red de seguridad, rutas y contactos del presunto capo. Reconoció que existió coordinación con agencias de EU. “La operación inició con tareas de inteligencia en octubre de 2024 y se desarrolló con un seguimiento sistemático basado en inteligencia e intercambio de información, incluyendo coordinación interinstitucional e intercambio de datos con agencias internacionales, entre ellas de Estados Unidos”, explicó. “Se mapearon 45 ubicaciones, esto permitió entender cómo se movía, con quién interactuaba y bajo qué esquemas de seguridad operaba”.

Indicó que la captura se concretó en Nayarit, cuando el objetivo fue detectado en movimiento a bordo de un vehículo, cuando llegó procedente de una comunidad. Al verse rodeado, intentó escapar y se ocultó bajo una tubería, pero fue encapsulado por fuerzas especiales que descendieron desde helicópteros. NO HUBO ENFRENTAMIENTOS DURANTE LA DETENCIÓN El despliegue incluyó aeronaves, fuerzas de reacción y cientos de elementos de apoyo. La detención se realizó sin enfrentamientos ni personas lesionadas. “El operativo fue de precisión”, indicaron mandos. Autoridades federales consideran a “El Jardinero” como uno de los hombres de mayor confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, con influencia en Jalisco, Nayarit y Zacatecas, y vinculado a la producción y tráfico de drogas sintéticas.

“Es responsable de la producción de drogas sintéticas y del trasiego hacia Estados Unidos”, señaló Marina. En paralelo, fuerzas federales detuvieron a un operador financiero de la misma organización, encargado de administrar recursos ilícitos mediante empresas fachada y redes de socios. ”Operaban corredores financieros para ocultar activos y recursos de procedencia ilícita”, indicó Harfuch.

Publicidad