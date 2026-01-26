Protección Civil Nacional vigila efectos por Frente Frío: Recomienda estas medidas de precaución

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 26 enero 2026
    Protección Civil Nacional vigila efectos por Frente Frío: Recomienda estas medidas de precaución
    La CNPC informó que el Sistema Nacional de Protección Civil se mantiene activo y en coordinación permanente con autoridades estatales y municipales para atender cualquier emergencia. CUARTOSCURO

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reiteró el llamado a la población para reforzar las medidas de prevención y autocuidado, particularmente en zonas vulnerables a inundaciones, derrumbes y afectaciones por viento

Las lluvias intensas a torrenciales, el descenso marcado de temperatura y los vientos de hasta 120 km/h que provoca el Frente Frío número 30 mantienen en alerta a autoridades federales, debido al alto riesgo de inundaciones, deslaves y afectaciones en el sur, sureste y la península de Yucatán, especialmente en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este sistema frontal es impulsado por una masa de aire ártico, lo que generará precipitaciones acumuladas de entre 150 y 250 milímetros en esas entidades, además de un ambiente gélido con bancos de niebla en la Mesa del Norte, Mesa Central y el Valle de México, así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve en el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba.

TE PUEDE INTERESAR: Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 30 azotará con heladas de -15 grados, lluvias y evento Norte en estos estados

A estos efectos se suma un evento de “Norte” de gran intensidad, con rachas de 100 a 120 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y de 80 a 100 km/h en las costas de Veracruz. Estas condiciones se extenderán hasta el martes 27 de enero, incluso cuando el frente frío deje de impactar directamente al país, con vientos que podrían superar los 90 km/h en Oaxaca y Chiapas.

REITERAN LA TOMA DE MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reiteró el llamado a la población para reforzar las medidas de prevención y autocuidado, particularmente en zonas vulnerables a inundaciones, derrumbes y afectaciones por viento.

Entre las principales recomendaciones se encuentra abrigarse adecuadamente utilizando ropa en capas, evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono y prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores.

En regiones con lluvias y vientos fuertes, se aconseja asegurar techos, láminas y objetos que puedan desprenderse, mantenerse alejados de muros, postes o árboles con riesgo de caída y no intentar cruzar ríos o arroyos crecidos.

TE PUEDE INTERESAR: Por llegada de frente frío 31, recorren horario de entrada en escuelas de nivel Básico en la Región Sureste de Coahuila

La CNPC informó que el Sistema Nacional de Protección Civil se mantiene activo y en coordinación permanente con autoridades estatales y municipales para atender cualquier emergencia que pudiera presentarse durante el desarrollo de este fenómeno meteorológico.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la CNPC y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como a seguir puntualmente las indicaciones que emitan las autoridades locales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clima
Frente Frío

Organizaciones


Protección Civil
CNPC

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Ryan James Wedding, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, se entregó de manera voluntaria en una embajada tras anunciarlo públicamente en redes sociales.

’No hay operaciones conjuntas con EU’... Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en la embajada
El vicealmirante aseguró en la misiva que su caso ha sido llevado con un efecto corruptor.

Pide vicealmirante a Sheinbaum su intervención ante acusación por huachicol fiscal
El episodio no se limita a la crónica de un “levantón”. Funciona como un síntoma de un imaginario aspiracional que se consolidó en redes sociales durante la última década.

Caso ‘La Nicholette’ reabre debate sobre narcocultura
La Mandataria mantuvo su postura de que el debate debe centrarse en conocer primero cualquier propuesta concreta.

‘No hay reforma todavía’: Sheinbaum responde y revive señalamientos por fraudes pasados
Evelis Cano, madre del preso político Jack Tantak Cano, apela a la policía frente al centro de detención Zona 7 en Caracas.

Familias de los presos políticos venezolanos aún esperan su liberación
A la apertura de la Bolsa de Nueva York, las acciones de USA Rare Earth se disparaban por encima del 20 %. FOTO:

Trump planea invertir mil 600 millones en una minera de tierras raras
Oren y Tal Alexander hablan en una conferencia de empresarios de bienes raíces en Nueva York el 3 de septiembre del 2013.

Acusan a tres hermanos empresarios de tráfico sexual en Nueva York

Ryan Wedding, el ex atleta olímpico canadiense y narcotraficante, se declaró no culpable ante un tribunal de California, Estados Unidos, de los cargos de tráfico de drogas y homicidio.

Ryan Wedding se declara no culpable de narcotráfico y asesinato en Estados Unidos