Protección Civil Nacional vigila efectos por Frente Frío: Recomienda estas medidas de precaución
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reiteró el llamado a la población para reforzar las medidas de prevención y autocuidado, particularmente en zonas vulnerables a inundaciones, derrumbes y afectaciones por viento
Las lluvias intensas a torrenciales, el descenso marcado de temperatura y los vientos de hasta 120 km/h que provoca el Frente Frío número 30 mantienen en alerta a autoridades federales, debido al alto riesgo de inundaciones, deslaves y afectaciones en el sur, sureste y la península de Yucatán, especialmente en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este sistema frontal es impulsado por una masa de aire ártico, lo que generará precipitaciones acumuladas de entre 150 y 250 milímetros en esas entidades, además de un ambiente gélido con bancos de niebla en la Mesa del Norte, Mesa Central y el Valle de México, así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve en el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba.
A estos efectos se suma un evento de “Norte” de gran intensidad, con rachas de 100 a 120 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y de 80 a 100 km/h en las costas de Veracruz. Estas condiciones se extenderán hasta el martes 27 de enero, incluso cuando el frente frío deje de impactar directamente al país, con vientos que podrían superar los 90 km/h en Oaxaca y Chiapas.
REITERAN LA TOMA DE MEDIDAS DE PRECAUCIÓN
Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reiteró el llamado a la población para reforzar las medidas de prevención y autocuidado, particularmente en zonas vulnerables a inundaciones, derrumbes y afectaciones por viento.
Entre las principales recomendaciones se encuentra abrigarse adecuadamente utilizando ropa en capas, evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono y prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores.
En regiones con lluvias y vientos fuertes, se aconseja asegurar techos, láminas y objetos que puedan desprenderse, mantenerse alejados de muros, postes o árboles con riesgo de caída y no intentar cruzar ríos o arroyos crecidos.
La CNPC informó que el Sistema Nacional de Protección Civil se mantiene activo y en coordinación permanente con autoridades estatales y municipales para atender cualquier emergencia que pudiera presentarse durante el desarrollo de este fenómeno meteorológico.
Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la CNPC y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como a seguir puntualmente las indicaciones que emitan las autoridades locales.