Asesinan a sobrino del ‘Mayo’ Zambada, Sergio Cazares Zambada, en Sinaloa

México
/ 10 febrero 2026
    Familiares confirmaron en el Semefo de Culiacán que el cuerpo hallado en una camioneta corresponde a Sergio Cazares Zambada, sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada. VANGUARDIA

Identifican a Sergio Cazares Zambada, sobrino del “Mayo” Zambada, como hombre asesinado en Culiacán

Sergio Cazares Zambada, sobrino del líder narcotraficante Ismael “Mayo” Zambada García, actualmente recluido en Estados Unidos, fue identificado como la persona localizada sin vida la noche del domingo 8 de febrero al interior de una camioneta Ford Bronco, en un paraje del municipio de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con información difundida por El Financiero, familiares del fallecido acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) de Culiacán para realizar la identificación oficial del cuerpo y confirmar que se trataba del hijo de Águeda Zambada García, hermana del “Mayo” Zambada.

ENCUENTRAN EL CUERPO SIN VIDA DE SOBRINO DE ‘EL MAYO’ EN LA AUTOPISTA CULIACÁN-MAZATLÁN

El cadáver fue encontrado dentro de la cajuela de una camioneta Ford Bronco color gris, la cual se encontraba estacionada en el acotamiento de la autopista Culiacán-Mazatlán, a aproximadamente 15 kilómetros de la capital del estado, cerca de la Escuela de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El hallazgo se registró durante la noche del domingo. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permaneció hasta que, la mañana del lunes 9 de febrero, familiares acudieron a realizar los trámites de identificación.

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍCTIMA AL MOMENTO DE SER ENCONTRADO

De acuerdo con los datos proporcionados por los familiares, la víctima tenía 32 años. El cuerpo vestía ropa de color negro, pantalón y playera, y presentaba diversos impactos de bala.

Las autoridades no han emitido información oficial adicional sobre las circunstancias del homicidio ni sobre posibles responsables, por lo que las investigaciones continúan en curso.

ATAQUES PREVIOS COBRA SERGIO CAZARES ZAMBADA, SOBRINO DE ‘EL MAYO’

Archivos periodísticos refieren que Sergio Cazares Zambada había sobrevivido previamente a ataques armados. En abril de 2012, fue víctima de un atentado a balazos afuera del negocio denominado “Geisha”, ubicado en la colonia Jorge Almada, en la zona céntrica de Culiacán. En ese hecho resultó herido, pero logró sobrevivir.

Años después, en 2017, volvió a sufrir un ataque armado en las inmediaciones del mismo establecimiento nocturno, también en la colonia Jorge Almada. En esa ocasión, nuevamente resultó lesionado y sobrevivió al atentado.

SERGIO CAZARES ZAMBADA FUE DETENIDO EN BAJA CALIFORNIA EN 2012

Información publicada por Infobae señala que en abril de 2012, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal de Tijuana detuvieron a Sergio Rodolfo Cázares Zambada junto con su primo Omar Ismael Zambada, hijo de Jesús Reynaldo “El Rey” Zambada, cuando circulaban en un vehículo en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Durante esa detención, las autoridades aseguraron al menos 20 kilogramos de cocaína en el automóvil en el que viajaban, además de detener a dos personas identificadas como escoltas, Raúl Palacios y Cristhian Villalpando.

REALIZAN INVESTIGACIÓN FEDERAL EN CONTRA DE SERGIO CAZARES ZAMBADA POR DELINCUENCIA ORGANIZADA

Tras su captura, los cuatro detenidos fueron trasladados por el Ejército Mexicano desde el Cuartel Morelos, en Tijuana, hacia la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en la Ciudad de México, donde se inició una investigación formal por presuntos vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Autoridades federales indicaron en su momento que tanto Sergio Rodolfo como su primo Omar Ismael habían arribado a Baja California procedentes de Sinaloa con el objetivo de operar actividades ilícitas en la región.

Hasta el momento, ninguna autoridad estatal o federal ha confirmado de manera oficial la identidad del fallecido ni ha ofrecido detalles sobre el móvil del homicidio. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió el asesinato.

