Revelan compras por más de 2 mil 100 mdp a distribuidores irregulares en sector salud

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México
/ 14 abril 2026
    Revelan compras por más de 2 mil 100 mdp a distribuidores irregulares en sector salud
    La investigación periodística revela compras irregulares en un sector que se ha visto afectado por denuncias de escasez de medicinas e insumos. Cuartoscuro

Investigación del diario El País, documenta que 28 empresas que operaban irregularmente consiguieron mil 360 contratos

Una investigación del diario El País reveló que el sistema de salud pública en México adquirió medicamentos a distribuidores irregulares por al menos 2 mil 150 millones de pesos entre 2021 y 2025, mediante más de mil contratos en distintas entidades y grandes instituciones médicas.

El reportaje, que forma parte de la investigación internacional The Cancer Calculus, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, señala que estas compras se realizaron a empresas posteriormente sancionadas por incumplir normativas sanitarias y administrativas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hay-escasez-de-medicinas-en-el-sector-salud-aumentan-enfermedades-respiratorias-en-mexico-y-usuarios-reportan-falta-de-medicamentos-DJ18884117

De acuerdo con la revisión de contratos basada en el listado de distribuidores irregulares de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, al menos 28 de estas compañías lograron mil 360 contratos públicos, pese a operar sin autorización o fuera de la regulación.

El caso más relevante es el de Ethomedical, que recibió 765 millones de pesos en 2021 y 2022, principalmente mediante adjudicaciones directas con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La empresa aparece en el listado oficial con “irregularidades graves” y estatus de suspensión.

$!Algunos proveedores han sido señalados por lazos con figuras de Morena, como es el caso de Aldo Díaz, socio del yerno de Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz.
Algunos proveedores han sido señalados por lazos con figuras de Morena, como es el caso de Aldo Díaz, socio del yerno de Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz. Cuartoscuro

Según el reportaje, Ethomedical ha sido vinculada con Aldo Díaz Pérez, socio del yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien ha negado conocerlo. La empresa, por su parte, aseguró al medio que su inclusión en el listado se debió a problemas administrativos ya resueltos y que desde 2022 dejó de contratar con el Gobierno.

Otras firmas señaladas son Santek Health, con 391 millones de pesos en contratos y bajo investigación por posibles medicamentos falsificados; Hima Promotions, con 319 millones; y Industrias Danjur, con 194 millones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/denuncian-severa-crisis-por-falta-de-medicamentos-en-hospitales-imss-bienestar-BI15484665

Entre personas físicas destaca Alan Jair de la Peña Rodríguez, quien obtuvo 120 millones de pesos en 90 contratos, incluso después de haber sido identificado como distribuidor irregular.

El análisis advierte que México se encuentra entre los seis países con mayor circulación de medicamentos falsificados, un mercado que se ha multiplicado por cinco desde 2018, en paralelo al desabasto en el sector salud.

https://vanguardia.com.mx/opinion/politicon/politicon-desabasto-de-medicamentos-el-gran-fracaso-que-la-4t-niega-pero-no-puede-ocultar-IL16955915

Especialistas citados por el medio atribuyen este fenómeno a los constantes cambios en los sistemas de compra durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que incluyeron adjudicaciones directas y compras de emergencia con controles más laxos, lo que facilitó la participación de proveedores irregulares.

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