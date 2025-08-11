POLITICÓN: Desabasto de medicamentos, el gran fracaso que la 4T niega, pero no puede ocultar

I. FALLA

Uno de los fracasos más evidentes que ha tenido la autodenominada Cuarta Transformación es el relativo a proveer los medicamentos requeridos en el sistema de salud del país. Desde que Andrés Manuel López Obrador dinamitó el “sistema corrupto” –pero más eficaz– de los “gobiernos neoliberales”, nadie en la cuatroté ha sido capaz de recomponer el sistema y hacer que quienes padecen enfermedades degenerativas, por ejemplo, cuenten a tiempo con los medicamentos para cubrir sus tratamientos. Por ello, la organización civil Nariz Roja convocó, el pasado fin de semana, a la realización de marchas de protesta en distintas ciudades del país.

II. INSOSTENIBLE

Habrá que ver qué dice la presidenta Claudia Sheinbaum hoy, en su conferencia mañanera, sobre el tema, aunque bien puede adelantarse que, como ya lo hizo en al menos media docena de ocasiones en lo que va de su sexenio, seguramente afirmará que el problema “ya está resuelto”. El punto es que los hechos les han desmentido tantas veces en los últimos siete años que ya resulta muy difícil sostener el argumento.

III. CORRUPCIÓN

Respecto al tema de las irregularidades que se cometen en Matamoros, en relación con el mercado de la carne, el aspecto más preocupante de éste, nos dicen quienes tienen los pelos de la burra en la mano, es que las corporaciones de seguridad, incluida la Guardia Nacional que encabeza el general Hernán Cortés Hernández, lejos de cumplir con el deber de combatir el problema, lo que han hecho es establecer un sistema de “cobro de piso” poniendo cuota a los introductores de ganado de aquella demarcación, a quienes, a cambio del consabido soborno, les permiten hacer lo que sea...

IV. DESORDEN

Y “lo que sea”, nos dicen, incluye el trasiego y comercialización de animales que no fueron sacrificados conforme a las reglas sanitarias, sino que murieron por cualquier causa –entre ellas enfermedades–, y cuya carne se introduce al mercado incluso cuando ya se encuentra en pleno estado de descomposición. Lo peor de todo es que este tipo de prácticas, se asegura, no son exclusivas de la región Laguna. ¿Alguien se tomará la molestia de intervenir para restablecer el orden a esta actividad?

V. FRACKING

Ayer cuestionábamos cuál sería la postura de los morenistas de línea dura ante el viraje neoliberal de Sheinbaum con el fracking, pero hoy, gracias a memoriosos lectores, nos encontramos con que el diputado local morenista Alberto Hurtado no necesita adaptarse: desde enero de 2024 declaró estar a favor de “explorar” esta técnica en Coahuila, con consenso y cuidado. En aquel entonces recordó que, trabajando con el extinto Armando Guadiana en el Senado, escuchó y respaldó la idea de explotar el gas como en Texas. Falta ver si esta coincidencia con la Presidenta lo impulsa... o sólo queda en frase de hemeroteca.

VI. TIEMPO

El detalle es que ha pasado más de un año desde aquella postura pública y no se sabe qué ha hecho Hurtado más allá de repetirla. Ahora encabeza la Comisión de Energía en el Congreso local, pero no hay iniciativas, estudios ni foros que pongan el tema, en serio, sobre la mesa y que abran el debate. ¿O dirá que no le toca porque es regulación federal? Mientras tanto, el fracking avanza en el discurso presidencial y en los planes de Pemex... pero en Coahuila sigue en el cajón.

VII. BAILE

En Monclova, la Dirección Regional de Bienestar en la Zona Centro, encabezada por José “Pepe” Erives, realizó la primera edición de “Bailando por tu Bienestar”, en el Museo Coahuila y Texas. Según se informó, asistieron cerca de mil personas y hubo 40 concursantes de varios municipios, en un evento que implicó el reparto de premios en efectivo y contó con la presencia del delegado de Bienestar, Américo Villarreal Santiago. El jurado incluyó al muy conocido Latin Lover, quien no sólo evaluó, sino que protagonizó los momentos más comentados del evento, según muestran videos que ya circulan en redes.

VIII. CIRCO

Aunque el discurso oficial hablaba de promover la cultura y reactivar a los adultos mayores, lo que se observó distó de una propuesta cultural. Latin Lover ofreció un número de tono sugestivo que poco tiene de arte y mucho de espectáculo ligero. Lo llamativo del caso es la facilidad con la que el delegado Américo Villarreal prestó su aval institucional. Bienestar debería aspirar a elevar la calidad de vida del ciudadano, no a confundirlo con entretenimiento de ocasión... o será que no saben hacer otra cosa.

IX. ABUSO

Cuando el río suena es que agua lleva, advierte con sabiduría la voz popular. Y en el caso del aún director del DIF Municipal en Ramos Arizpe, Gustavo Martínez, todo indica que el ruido que se genera a su alrededor no es gratuito, sino que tienen sustento las quejas respecto a su actuar, que incluye el utilizar su cargo para el desarrollo de actividades lucrativas que le benefician de manera personal, entre ellas la organización de eventos privados en palapas del industrioso municipio. El tema, nos dicen los enterados, ya es un escándalo en la todavía joven administración municipal y ello podría convertirlo pronto en “excolaborador” de la misma. ¿Será?