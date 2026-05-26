Halla Colectivo de Buscadores restos humanos en Alta California y Juanacatlán, Jalisco

GUADALAJARA, JAL.- El Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó este martes que encontraron restos humanos en la fosa clandestina del Fraccionamiento Alta California, también conocido como Balcones de Santa Anita, en Tlajomulco de Zúñiga; además de que localizaron una nueva fosa en el Municipio de Juanacatlán. Las activistas señalaron que durante la jornada que llevan a cabo en Balcones de Santa Anita encontraron las extremidades del cuerpo que habían hallado el lunes.

El lunes, el Colectivo señaló que sus integrantes encontraron un torso, sin embargo, no pudieron precisar si era un cuerpo completo. El resto que encontraron el lunes tenía un tatuaje con el nombre de “Lourdes”, escrito con letra cursiva, y dos o tres estrellas. Las buscadoras estimaron que las extremidades encontradas este martes corresponderían al torso de ayer.

EMPRENDEN NUEVA BÚSQUEDA Por otra parte, otros integrantes de Guerreros Buscadores de Jalisco emprendieron una nueva búsqueda, pero en un predio que está a un costado del Río Santiago, en los límites de El Salto y de Juanacatlán.

Tras llevar a cabo la prospección, las mujeres reportaron que encontraron restos óseos de larga data. Luego de localizar estos restos, las activistas pidieron la intervención de las autoridades locales y estatales para que lleven a cabo el protocolo correspondiente.

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