Revelan que el CJNG opera con red de hackers a sueldo

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuenta con una red de hackers a quienes paga sueldo, viáticos, mantenimiento de equipos y vehículos para cumplir con las tareas encomendadas, y se comunican por medio de la aplicación Threema, que es un sistema de comunicación encriptado.

En la narconómina de “El Mencho”, obtenida por EL UNIVERSAL, se registran pagos por un total de 630 mil pesos a siete piratas informáticos empleados por el grupo criminal para vulnerar sistemas financieros y de las dependencias de seguridad federal, en diciembre del año pasado.

TE PUEDE INTERESAR: Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados

En la primera semana de ese mes, el cártel fundado por el extinto capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” o “El Señor de los Gallos”, destinó 250 mil pesos a un hacker por sus servicios, según los registros contables encontrados en una de las cabañas en las que el michoacano se refugiaba.

Asimismo, en ese mismo periodo reporta 244 mil 536 pesos para otro experto en seguridad informática, los cuales también son utilizados para extorsionar a través de diversos modus operandi como el robo de identidad, fraude de tiempos compartidos, asistencia técnica y pagos por adelantado, entre otros.

De igual forma, en los documentos contables se asienta el pago de 5 mil pesos para mantenimiento de equipo y automóvil, así como 3 mil 827 pesos para “mandado hacker”.

Estos registros también revelan que el Cártel Jalisco Nueva Generación usa Threema, el servicio de mensajería instantánea más contratado en el mundo, para comunicarse entre sus operadores y jefes de plaza.

Tan sólo en diciembre del año pasado la organización delictiva desembolsó 4 mil 800 pesos para el pago de 25 cuentas de dicha aplicación, catalogada como la más segura y con mayor privacidad en todo el mundo.

En el mes de marzo de 2024, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), con sede en Francia, reveló que el cártel de “El Mencho” está involucrado en la comisión de fraudes financieros globales.

En su informe sobre estafas, la Interpol advirtió que las más comunes en esta región son las de usurpación de identidad, las sentimentales, de asistencia técnica, de pagos por adelantado y las realizadas por medios de telecomunicación en general.

”Las estafas cometidas por víctimas de la trata de personas siguen siendo un fenómeno delictivo creciente. La operación Turquesa V, coordinada por Interpol, reveló que cientos de víctimas eran transportadas fuera de la región después de haber sido atraídas a través de aplicaciones de mensajería y plataformas de medios sociales, y a continuación eran obligadas a cometer estafas de inversión o de tipo estafas sentimentales”, indicó.

De acuerdo con autoridades federales, los cárteles mexicanos, entre ellos el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, reclutan desde hace años a jóvenes expertos en sistemas informáticos a fin de vulnerar los sistemas de seguridad del gobierno federal para robar información privilegiada y cometer fraudes cibernéticos.

En junio de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos detectó que un hacker que trabajaba para el Cártel de Sinaloa usó el sistema de cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México para seguir a un funcionario del Buró Federal de Investigación (FBI) por la capital e identificar a las personas con las que se reunió.

Gastos de diciembre

La narconómina de Nemesio Oseguera reveló los pagos efectuados a diversos rubros:

Concepto ... Pesos Semana 1 y 2 ... 244,536.00 Semana 3 y 4 ... 58,141.00 Total ... 302,677.00 Hacker ... 250,000.00 Hacker ... 45,000.00 Nómina hacker ... 25,000.00 Mandado hacker ... 3,827.00 Mante hacker ... 4,164.00.

Dato: *4,800 pesos pagó el Cártel Jalisco Nueva Generación por 25 cuentas de la aplicación Threema.