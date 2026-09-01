Revelan que Gobierno de Mara Lezama contrató empresas ligadas a facturera que operó red de huachicol

Los contratos de Mara Lezama y alcaldías gobernadas por el Partido Verde y Morena fueron para obras de alumbrado, señalética, parques, canchas, escuelas y obras urbanas.

Gobierno de QR y municipios otorgaron en 2023 y 2024 más de 150 mdp en contratos a empresas ligadas a facturera que operó red de huachicol.

Las conexiones aparecen en actas mercantiles y documentos oficiales, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Según la FGR, “Tabasco Capital” ha compartido domicilios, socios, administradores o apoderados con Construindustrial y de Servicios SIMMA, Construservicios ESL, AF Instalaciones y otras compañías que obtuvieron contratos públicos en Quintana Roo para ejecutar obras de infraestructura.

En un cateo realizado el 22 de febrero de 2025 en un predio en Querétaro, agentes federales aseguraron documentación de “Tabasco Capital”, a la que la FGR identificó “como una empresa utilizada para facturar el producto (hidrocarburos) obtenido ilícitamente”.

La investigación también documentó transferencias de esa empresa a Jacobo Reyes León, “El Yeicob”, uno de los operadores de la red de huachicol vinculada a Rocha Cantú.

SIMMA, firmó en noviembre de 2023 una licitación de la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo, documento en el que la empresa declaró su domicilio en San Martín de Porres 111 en Querétaro, el mismo de “Tabasco Capital”.

Hoy la Secretaría de Obras Públicas es encabezada por José “Pepe” Lara Díaz, autodenominado “El Arquitecto de la Transformación en QR”.

En el arranque de gobierno de Mara Lezama, “Pepe” Lara fue titular del Instituto de Infraestructura Educativa.

Daniel de la Flor López es actualmente el accionista mayoritario y administrador único de Tabasco Capital que comparte domicilio con Construindustrial y de Servicios SIMMA.

SIMMA, además, tuvo como gerente a Adrián León Ayala, quien fue socio fundador y primer administrador de Tabasco Capital.

SIMMA también declaró en otros documentos el domicilio de Senda Eterna 332, en la colonia Milenio III, Querétaro, dirección que posteriormente apareció en documentos de Comercializadora Mexqro.

Además, antes de asumir el control de Tabasco Capital, Daniel de la Flor López encabezó Construservicios ESL y AF Instalaciones.

Construservicios ESL, además, tuvo como apoderado a Hugo Carmona Velázquez, quien posteriormente apareció como socio de SIMMA.

La misma persona también aparece vinculada con Constructora 112029, compañía que declaró como domicilio fiscal la misma dirección de Querétaro utilizada por Construservicios ESL.

En el caso de Comercializadora Mexqro aparece otra conexión: en 2021 ingresó como socia minoritaria Yetzabeth Adriana Jiménez López, quien ese mismo año había tomado el control de Constructora 112029.