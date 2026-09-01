Revelan que Gobierno de Mara Lezama contrató empresas ligadas a facturera que operó red de huachicol
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La investigación también documentó transferencias de esa empresa a Jacobo Reyes León, “El Yeicob”, uno de los operadores de la red de huachicol vinculada a Rocha Cantú
Gobierno de QR y municipios otorgaron en 2023 y 2024 más de 150 mdp en contratos a empresas ligadas a facturera que operó red de huachicol.
Los contratos de Mara Lezama y alcaldías gobernadas por el Partido Verde y Morena fueron para obras de alumbrado, señalética, parques, canchas, escuelas y obras urbanas.
Las conexiones aparecen en actas mercantiles y documentos oficiales, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Según la FGR, “Tabasco Capital” ha compartido domicilios, socios, administradores o apoderados con Construindustrial y de Servicios SIMMA, Construservicios ESL, AF Instalaciones y otras compañías que obtuvieron contratos públicos en Quintana Roo para ejecutar obras de infraestructura.
En un cateo realizado el 22 de febrero de 2025 en un predio en Querétaro, agentes federales aseguraron documentación de “Tabasco Capital”, a la que la FGR identificó “como una empresa utilizada para facturar el producto (hidrocarburos) obtenido ilícitamente”.
La investigación también documentó transferencias de esa empresa a Jacobo Reyes León, “El Yeicob”, uno de los operadores de la red de huachicol vinculada a Rocha Cantú.
SIMMA, firmó en noviembre de 2023 una licitación de la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo, documento en el que la empresa declaró su domicilio en San Martín de Porres 111 en Querétaro, el mismo de “Tabasco Capital”.
Hoy la Secretaría de Obras Públicas es encabezada por José “Pepe” Lara Díaz, autodenominado “El Arquitecto de la Transformación en QR”.
En el arranque de gobierno de Mara Lezama, “Pepe” Lara fue titular del Instituto de Infraestructura Educativa.
Daniel de la Flor López es actualmente el accionista mayoritario y administrador único de Tabasco Capital que comparte domicilio con Construindustrial y de Servicios SIMMA.
SIMMA, además, tuvo como gerente a Adrián León Ayala, quien fue socio fundador y primer administrador de Tabasco Capital.
SIMMA también declaró en otros documentos el domicilio de Senda Eterna 332, en la colonia Milenio III, Querétaro, dirección que posteriormente apareció en documentos de Comercializadora Mexqro.
Además, antes de asumir el control de Tabasco Capital, Daniel de la Flor López encabezó Construservicios ESL y AF Instalaciones.
Construservicios ESL, además, tuvo como apoderado a Hugo Carmona Velázquez, quien posteriormente apareció como socio de SIMMA.
La misma persona también aparece vinculada con Constructora 112029, compañía que declaró como domicilio fiscal la misma dirección de Querétaro utilizada por Construservicios ESL.
En el caso de Comercializadora Mexqro aparece otra conexión: en 2021 ingresó como socia minoritaria Yetzabeth Adriana Jiménez López, quien ese mismo año había tomado el control de Constructora 112029.
EL HUACHICOL
Tabasco Capital fue identificada por la FGR como una empresa utilizada para facturar producto obtenido ilícitamente.
La investigación documentó transferencias de Tabasco Capital a Jacobo Reyes León, señalado como uno de los operadores de esa red.
La FGR confirmó que Rocha Cantú aportó capital para introducir combustible procedente de Guatemala y Estados Unidos, mientras que Daniel Roldán Morales, conocido como “Dani”, habría estado encargado del control de empresas factureras utilizadas para aparentar legalidad en la comercialización del combustible.
FALSA COMPETENCIA
En Tulum, Construservicios ESL, Constructora 112029 y SIMMA participaron simultáneamente en la licitación para construir el corredor del Malecón de la laguna de Cobá.
Las tres empresas estaban relacionadas mediante personas y domicilios.
Las tres debían competir entre sí para obtener el contrato. Sin embargo, documentos legales permiten reconstruir los vínculos existentes entre ellas.
Construservicios ESL declaró ante el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo tener su domicilio en Avenida de la Salvación 791, en Querétaro, exactamente la misma dirección reportada por Constructora 112029. SIMMA, la tercera participante en el procedimiento, comparte a su vez domicilio con Tabasco Capital, la empresa identificada por la FGR como facturera de la red investigada por tráfico ilegal de combustibles.
En ese procedimiento, además, las propuestas económicas estuvieron separadas por apenas unos miles de pesos
INFLAN COSTOS
Entre los contratos documentados aparece otro otorgado a SIMMA para la ampliación y renovación del Parque de las Palapas, en Cancún, originalmente por alrededor de 26.5 millones de pesos. Posteriormente, el costo de la obra rebasó los 44 millones de pesos.
La Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo también registró a Comercializadora Mexqro y Construindustrial y de Servicios SIMMA en su padrón de contratistas de 2024.
SIMMA también ganó en 2024 la obra de rehabilitación del segundo parque de Villas del Sol, en Playa del Carmen, por 16.9 millones de pesos.
SIMMA fue la empresa que concentró el mayor monto de contratos en Quintana Roo entre las compañías relacionadas con este entramado.
Esa empresa ha tenido operaciones comerciales con JSC Servicios Aduanales, empresa de Tamaulipas investigada por huachicol fiscal, y que fue proveedora de Ahavat Logistics Solution, comercializadora de petrolíferos que a finales de junio fue sancionada por el Departamento del Tesoro de EU por formar parte de una red de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación.