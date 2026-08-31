Personal médico de Tamaulipas protesta por falta de insumos; exigen condiciones dignas para trabajar

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    Personal médico de Tamaulipas protesta por falta de insumos; exigen condiciones dignas para trabajar
    El contingente, se apostó a las afueras del Hospital General portando pancartas e impidiendo el paso a vehículos. Cuartoscuro

Trabajadores de diversos hospitales de Reynosa y Río Bravo Tamaulipas encabezaron una manifestación pacífica

REYNOSA, TAMPS.- Personal médico y trabajadores de diversos hospitales de Reynosa y Río Bravo Tamaulipas, encabezaron una manifestación pacífica para exigir condiciones dignas para realizar sus labores diarias.

El contingente, se apostó a las afueras del Hospital General portando pancartas e impidiendo el paso a vehículos sobre la avenida Álvaro Obregón, lo que generó molestia entre los conductores al tratarse de una vialidad con gran flujo de tránsito.

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Los trabajadores, dijeron pertenecer al Hospital General, Materno Infantil, Centros de Salud, todos, pertenecientes al IMSS Bienestar.

DENUNCIAN FALTA DE INSUMOS, MEDICAMENTOS Y PERSONAL

Eduardo León, médico del Hospital General y Materno Infantil informó que no cuentan con medicamentos e insumos, lo que dificulta una buena atención para los pacientes.

Dijo además, que hace falta personal, lo que genera que la mayoría del personal médico, de enfermería, paramédicos y camilleros, deben trabajar horas extras.

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Estamos exigiendo se nos cumpla nuestro periodo de desintoxicación, nosotros entramos a muchas cirugías y necesitamos hacernos laboratorios para saber cómo estamos, el oficio llegó en octubre del año pasado para que se cumpliera y no se ha hecho, eso pone en riesgo nuestra salud”.

DENUNCIAN INCUMPLIMIENTO CON LA ENTREGA DE UNIFORMES

Indicó que no se cumplió con la entrega de uniformes los cuales, debieron llegar en el mes de diciembre.

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“Exigimos condiciones dignas de trabajo. Somos personal IMSS-Bienestar de base, nuestros requerimientos son indispensables”, se leía en las pancartas.

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