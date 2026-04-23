$!Revelan video del feminicidio de Carolina Flores en CDMX: ‘¿Qué hiciste, mamá?’

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se muestran imágenes que presuntamente corresponden a los últimos minutos de vida de Carolina Flores Gómez, de 27 años, antes de ser asesinada el pasado 15 de abril. En la grabación, obtenida de un monitor de seguridad instalado dentro del domicilio, se observa una discusión entre la joven y su suegra, identificada como Erika María “N”, quien se ha convertido en la principal sospechosa del feminicidio. El material muestra a ambas mujeres al interior del inmueble, donde también se distingue una andadera perteneciente a la hija de ocho meses de la víctima. Durante el intercambio verbal, Carolina Flores se dirige hacia otra habitación, seguida por su suegra. Instantes después, se escuchan al menos seis detonaciones de arma de fuego, seguidas de gritos.

VIDEO MUESTRA CONVERSACIÓN DE PRESUNTA FEMINICIDA DE CAROLINA FLORES CON SU HIJO TRAS ASESINATO En el mismo video se aprecia la reacción de Alejandro Sánchez, pareja de la víctima e hijo de la presunta agresora, quien al escuchar los disparos corre hacia el lugar y exclama: “¿Qué fue eso?”. Después de entrar en la habitación donde se encontraba Carolina, dice: “¿Qué hiciste, mamá?”, a lo que la mujer responde: “Nada, me hizo enojar”. En la grabación también se escucha al hombre decir: “Qué te pasa (inaudible), es mi familia”, a lo que la señora responde: “Tú eres mío y ella no”.

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INVESTIGAN ASESINATO DE CAROLINA FLORES BAJO PROTOCOLO DE FEMINICIDIO De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el cuerpo de Carolina Flores, originaria de Ensenada, Baja California, fue hallado el 15 de abril en un departamento ubicado en la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México. Presentaba heridas de bala en la cabeza y, al momento del hallazgo, en el lugar solo se encontraban su pareja y su suegra, por lo que las investigaciones se enfocaron en esta última. La denuncia por el crimen fue presentada el 16 de abril por Alejandro Sánchez ante la misma fiscalía, que inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio. La institución informó: “Tras la denuncia presentada el 16 de abril, la institución inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio. Desde ese momento, se han realizado de manera continua diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo, incluyendo la intervención de personal especializado en el lugar, el procesamiento de indicios y acciones para la identificación de la persona señalada como probable responsable. Asimismo, se brinda atención integral a familiares de la víctima”. Como parte de las indagatorias, el video difundido en redes sociales es analizado como una de las principales evidencias para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

ENCUENTRAN LA PRESUNTA ARMA CON LA QUE FUE ASESINADA CAROLINA FLORES A MANO DE SU SUEGRA Según información publicada por Infobae, personal ministerial acudió al departamento ubicado en la calle Edgar Allan Poe número 14, donde aseguraron una pistola calibre .9 milímetros, siete casquillos y cuatro balas deformadas. De acuerdo con el testimonio del guardia de seguridad del edificio, no se reportaron detonaciones ni movimientos inusuales durante la noche de los hechos. Los resultados de la necropsia indican que el cuerpo de Carolina Flores presentaba 12 impactos de bala, de los cuales seis correspondían a la cabeza y seis al tórax. HIJO DE PRESUNTA FEMINICIDA Y ESPOSO DE CAROLINA FLORES REALIZÓ LA DENUNCIA UN DÍA DESPUÉS En su declaración, Alejandro Sánchez señaló que decidió presentar la denuncia un día después debido a que priorizó el cuidado de su hija de ocho meses. Según su versión, temía que, en caso de ser detenido de inmediato, la menor fuera enviada a una casa hogar. Por ello, indicó que grabó videos con instrucciones sobre su cuidado antes de acudir ante las autoridades. Por su parte, la madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, informó que tuvo conocimiento del asesinato hasta la tarde del 16 de abril, cuando recibió una llamada de su yerno desde las instalaciones de la fiscalía. En esa conversación, Alejandro le comunicó que su madre había disparado contra Carolina. Gómez Molina relató en el programa “Siéntese Quien Pueda”, de Univisión, que cuestionó a su yerno sobre cómo permaneció en el departamento con el cuerpo de su hija mientras cuidaba a la menor. Según su testimonio, él reiteró que actuó de esa manera pensando en la seguridad de la niña.

HIJO DE LA PRESUNTA FEMINICIDA DE CAROLINA FLORES NEGÓ ENTREGAR A SU HIJA A SU ABUELA MATERNA La madre de Carolina Flores, indicó que se ofreció a hacerse cargo de su nieta; sin embargo, Alejandro rechazó la propuesta argumentando que, por un acuerdo previo con Carolina, en caso de faltar ambos, ninguna de las abuelas asumiría la custodia de la menor. Las autoridades capitalinas continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos ocurridos en el inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo.

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