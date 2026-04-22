$!FGJ-CDMX investiga como feminicidio el asesinato de Carolina Flores en Polanco

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que investiga como feminicidio el asesinato de la ex reina de belleza Carolina Flores, ocurrido el pasado 15 de abril en la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo. A través de un mensaje difundido el 21 de abril, la institución encabezada por Bertha Alcalde señaló que se han realizado de manera continua diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo para esclarecer los hechos.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, entre las acciones emprendidas se encuentra la intervención de personal especializado en el lugar del hallazgo, el procesamiento de indicios y diversas labores orientadas a la identificación de la persona señalada como probable responsable. La víctima, de 27 años, fue localizada sin vida con un impacto de bala en el tórax y otro en el cráneo. El caso de Carolina Flores se suma a otro hecho reciente ocurrido en la capital del país: el asesinato de Edith Guadalupe, quien acudió a un edificio ubicado sobre Avenida Reforma y posteriormente fue encontrada sin vida. SEÑALAN PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE ESPOSO Y SUEGRA EN EL FEMINICIDIO DE CAROLINA FLORES En el caso de Carolina Flores, medios locales de Baja California han señalado como posibles responsables a su esposo y a su suegra; sin embargo, la Fiscalía de la Ciudad de México no ha confirmado oficialmente dicha información ni ha revelado la identidad de posibles implicados.

Tras el asesinato, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, expresó su respaldo a la familia de la víctima y aseguró que contarán con acompañamiento durante el proceso. Carolina Flores nació el 4 de abril de 1999 en Ensenada y en 2017 obtuvo el título de Miss Teen Universe Baja California. Por su parte, Reyna Gómez, madre de la joven, anunció a través de redes sociales la realización de una marcha pacífica el próximo 25 de abril en Ensenada, con el objetivo de exigir justicia por el feminicidio de su hija. Las autoridades capitalinas mantienen abiertas las investigaciones en ambos casos.

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