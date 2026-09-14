Revelan video del presunto asesino de Claudia Tacoronte huyendo en Cuautla, Morelos

Un video obtenido por el diario EL PAÍS muestra el momento exacto en el que el presunto atacante de Claudia Tacoronte Aguilera huye del lugar del crimen en el municipio de Cuautla, Morelos . La grabación, registrada a las 20:50 horas del pasado sábado 12 de septiembre, forma parte de las pruebas clave dentro de la investigación por el asesinato de la joven estudiante española de 21 años.

De acuerdo con los reportes oficiales e información recabada por medios locales, Claudia Tacoronte, originaria de Gran Canaria y alumna en intercambio académico dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se encontraba en las inmediaciones del centro de Cuautla cuando fue abordada por un sujeto armado con una navaja.

En un intento por ponerse a salvo, la joven buscó refugiarse en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Sin embargo, el agresor la persiguió e hirió de gravedad. A pesar del auxilio solicitado por testigos en la zona, la estudiante falleció en el lugar alrededor de las 21:10 horas, antes de la llegada de los servicios de emergencia.