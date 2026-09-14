Revelan video del presunto asesino de Claudia Tacoronte huyendo en Cuautla, Morelos
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Las imágenes captan al sujeto minutos después de atacar con un arma blanca a la joven estudiante española cerca de la Casa de la Cultura.
Un video obtenido por el diario EL PAÍS muestra el momento exacto en el que el presunto atacante de Claudia Tacoronte Aguilera huye del lugar del crimen en el municipio de Cuautla, Morelos. La grabación, registrada a las 20:50 horas del pasado sábado 12 de septiembre, forma parte de las pruebas clave dentro de la investigación por el asesinato de la joven estudiante española de 21 años.
De acuerdo con los reportes oficiales e información recabada por medios locales, Claudia Tacoronte, originaria de Gran Canaria y alumna en intercambio académico dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se encontraba en las inmediaciones del centro de Cuautla cuando fue abordada por un sujeto armado con una navaja.
En un intento por ponerse a salvo, la joven buscó refugiarse en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Sin embargo, el agresor la persiguió e hirió de gravedad. A pesar del auxilio solicitado por testigos en la zona, la estudiante falleció en el lugar alrededor de las 21:10 horas, antes de la llegada de los servicios de emergencia.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y AVANCE DEL CASO EN MORELOS
En el video captado por cámaras de seguridad de la zona se observa al sospechoso corriendo tras el ataque mientras carga una mochila. Fuentes cercanas a las pesquisas señalaron que la principal hipótesis sobre el móvil de los hechos es, hasta el momento, un intento de robo.
La Fiscalía General del Estado de Morelos activó el protocolo correspondiente para la investigación de feminicidios y trabaja en coordinación con el Consulado de España para la atención de los familiares de la víctima y la tramitación legal correspondiente.