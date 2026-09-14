Revelan video del presunto asesino de Claudia Tacoronte huyendo en Cuautla, Morelos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Revelan video del presunto asesino de Claudia Tacoronte huyendo en Cuautla, Morelos
    Vídeo capta al asesino de Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio, huyendo en el centro de Cuautla, Morelos. VANGUARDIA

Las imágenes captan al sujeto minutos después de atacar con un arma blanca a la joven estudiante española cerca de la Casa de la Cultura.

Un video obtenido por el diario EL PAÍS muestra el momento exacto en el que el presunto atacante de Claudia Tacoronte Aguilera huye del lugar del crimen en el municipio de Cuautla, Morelos. La grabación, registrada a las 20:50 horas del pasado sábado 12 de septiembre, forma parte de las pruebas clave dentro de la investigación por el asesinato de la joven estudiante española de 21 años.

De acuerdo con los reportes oficiales e información recabada por medios locales, Claudia Tacoronte, originaria de Gran Canaria y alumna en intercambio académico dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se encontraba en las inmediaciones del centro de Cuautla cuando fue abordada por un sujeto armado con una navaja.

En un intento por ponerse a salvo, la joven buscó refugiarse en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Sin embargo, el agresor la persiguió e hirió de gravedad. A pesar del auxilio solicitado por testigos en la zona, la estudiante falleció en el lugar alrededor de las 21:10 horas, antes de la llegada de los servicios de emergencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/espana-exige-justicia-por-muerte-de-claudia-tacoronte-en-morelos-no-descartan-otras-lineas-de-investigacion-FM23495563

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y AVANCE DEL CASO EN MORELOS

En el video captado por cámaras de seguridad de la zona se observa al sospechoso corriendo tras el ataque mientras carga una mochila. Fuentes cercanas a las pesquisas señalaron que la principal hipótesis sobre el móvil de los hechos es, hasta el momento, un intento de robo.

La Fiscalía General del Estado de Morelos activó el protocolo correspondiente para la investigación de feminicidios y trabaja en coordinación con el Consulado de España para la atención de los familiares de la víctima y la tramitación legal correspondiente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinato-de-claudia-tacoronte-estudiante-espanola-en-morelos-gobernadora-asegura-que-habra-justicia-MM23494118
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Feminicidios
Inseguridad
Muertes

Localizaciones


Morelos

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Presupuesto 2027

Presupuesto 2027
Paridad e inclusión: la agenda perdida del IEC

Paridad e inclusión: la agenda perdida del IEC
Juana Barraza y Sara Aldrete reaparecieron en un video difundido por una diputada del PVEM durante una jornada en Tepepan.

Juana Barraza ‘La Mataviejitas’ y Sara Aldrete reaparecen en spot de diputada del PVEM desde Tepepan
Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años, fue asesinada en Cuautla, Morelos. Sheinbaum anunció apoyo federal y contacto con España.

Estudiante española de 21 años es asesinada en Morelos; Sheinbaum anuncia apoyo federal
El polvo del Sahara se aproxima a México. Conoce las entidades afectadas y sus posibles efectos en la salud.

Polvo del Sahara se aproxima a México... ¿qué estados serán los afectados y cuáles son los daños para la salud?
Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, hoy cobran los apellidos cuya primera letra es la ‘M’.

Sheinbaum autoriza depositarle 6 mil 400 pesos a beneficiarias y beneficiarios cuyo primer apellido inicie con la letra M este 14 y 15 de septiembre
La decisión se tomó mediante el voto del público durante la transmisión en vivo

La Granja VIP 2026... ¿Quién fue el primer eliminado de la segunda temporada?
El arquero argentino comenzó su etapa con los Blues con siete goles recibidos en tres jornadas en la Premier League.

¿Se le acabó el gas? Dibu Martínez recibe siete goles en tres partidos con el Chelsea