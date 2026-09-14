España exige justicia por muerte de Claudia Tacoronte en Morelos; no descartan otras líneas de investigación

El Gobierno de España se pronunció este lunes tras el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, quien falleció tras haber sido agredida con un arma blanca cuando se encontraba en inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, a donde se había acudido para asistir a algunas actividades.

Ha sido José Manuel Albares, el ministro español de Exteriores, quien ha emitido una condena por el crimen y ha exigido justicia desde Andorra, en donde se encuentra de visita.

POLÍTICOS ESPAÑOLES SE SOLIDARIZAN CON LA FAMILIA DE LA ESTUDIANTE ASESINADA A su vez, externó sus condolencias a la familia de Tacoronte, de 21 años de edad, estudiante de la Universidad de Granada (URG) que realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). “El consulado general [de España] y la Embajada están plenamente movilizados para poder atender a los familiares y para esclarecer hasta el final las consecuencias de lo que ha ocurrido y que los responsables sean llevados ante la justicia”, declaró a la prensa el Ministro.

También se pronunció sobre el hecho el presidente de las Islas Canarias, Fernando Clavijo, región Autónoma de donde era originaria la estudiante, quien aseguró hallarse “consternado por la noticia” del crimen de “una joven estudiante canaria que había elegido México para completar su experiencia académica, ampliar horizontes y conocer otras culturas. Ante esta fatalidad no hay palabras que consuelen”. El también canario Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial del gobierno español, dijo que “ante hechos tan injustos es imposible que las palabras den suficiente consuelo a sus seres queridos. Todo el cariño y apoyo a la familia de Claudia. DEP”.

CANCELAN ESTANCIA DE TRES ESTUDIANTES DE LA URG EN MORELOS El diario español “El País” informó este lunes que un portavoz de la Universidad de Granada confirmó que esta institución decidió cancelar la estancia de tres de sus estudiantes en la UAEM el próximo semestre.

Tras el crimen de Tacoronte, en lo que va de este año son ya cuatro las estudiantes de la UAEM asesinadas; cabe destacar que la URG declaró a “El País” que ellos no fueron informados de los otros asesinatos. Ambas universidades tienen un convenio de intercambio estudiantil que data de 2023. GOBERNADORA DE MORELOS SE REÚNE CON PERSONAL DEL CONSULADO DE ESPAÑA Este lunes la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia sostuvo una reunión con personal del consulado de España y el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, en el Palacio de Gobierno. Previo a este encuentro, la gobernadora y el Fiscal declararon a la prensa que no descartan ninguna línea de investigación tras el asesinato.

“Ustedes seguramente han escuchado desde el día de ayer, incluso de manera internacional lo han manejado, un posible robo, no descartamos tampoco otra cuestión u otro móvil que pudiera presentase porque también había indicios, información de otra situación, por lo tanto, una vez que tengamos ya la información respectiva les daremos información”, declaró Blumenkron .