Asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española, en Morelos: Gobernadora asegura que habrá justicia

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México
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    Asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española, en Morelos: Gobernadora asegura que habrá justicia
    Margarita González, gobernadora de Morelos, asegura que se hará justicia por la muerte de Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio. VANGUARDIA
    Asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española, en Morelos: Gobernadora asegura que habrá justicia
    CUERNAVACA, MORELOS, 14SEPTIEMBRE2026.- Homenaje a la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera en el Instituto de Ciencias de la Educación, realizado por autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, compañeros y alumnos. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM Margarito Pérez Retana
    Asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española, en Morelos: Gobernadora asegura que habrá justicia
    CUERNAVACA, MORELOS, 14SEPTIEMBRE2026.- Homenaje a la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera en el Instituto de Ciencias de la Educación, realizado por autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, compañeros y alumnos. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM Margarito Pérez Retana

Margarita González Saravia afirmó que su gobierno esclarecerá el crimen de la estudiante española de 21 años, quien hacía intercambio en la UAEM.

A través de la red social X, la gobernadora de Morelos Margarita González Saravia, informó en un video que su administración dará con el responsable del caso sobre el asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años quien se encontraba de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/estudiante-espanola-de-21-anos-es-asesinada-en-morelos-sheinbaum-anuncia-apoyo-federal-EN23485188

En el video, la gobernadora aclara que su administración no descansará hasta dar con el responsable del asesinato. Aseguró que las autoridades estatales están trabajando desde el primer momento para esclarecer el caso, y compartió que la estudiante española asesinada se encontraba realizando una estancia de intercambio al momento del atentado.

”Vamos a dar con el responsable y se hará justica”, aseguró la gobernadora.

¿QUÉ SE DICE EN ESPAÑA?

La Universidad de Granada, de donde Claudia era estudiante en España, ha compartido a través de sus redes sociales un informe en el que manifiesta su más firme repulsa y condena ante el asesinato de su alumna en México.

En su informe también comparte sus condolencias y solidaridad a su familia, personas allegadas, compañeros y compañeras de Claudia en estos momentos.

Aseguran que la universidad se ha puesto a disposición de las autoridades consulares de España en México, así como de la familia de la joven. Además, convocaron a un minuto de silencio en memoria de Claudia el día de hoy lunes 14 de septiembre en la puerta de los centros de trabajo de la Universidad de Granada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-a-maestra-de-preescolar-en-escuinapa-sinaloa-volvia-de-dejar-a-su-hijo-en-la-escuela-HM23494298

MENSAJE DE SOLIDARIDAD DE ESTUDIANTES DE LA UAEM

Asimismo, a través de redes sociales se ha hecho viral como estudiantes de la propia Universidad Autónoma del Estado de Morelos, han decidido realizar un pequeño altar a memoria de la joven española.

La comunidad universitaria exigió justicia por su asesinato, pues, la UAEM enfrenta una grave crisis de seguridad marcada por varios crímenes contra sus estudiantes. Con el caso de Claudia, suman cuatro alumnos de la institución que han perdido la vida en hechos violentos en lo que va del año.

Pues Kimberly Joselin Ramos y Karol Toledo Gómez, ambas de 18 años, desaparecieron e ingresaron a los registros de feminicidios con pocos días de diferencia a principios de marzo.

Mientras que Michelle Itzayana y la propia Claudia Tacoronte han sido víctimas de agresiones mortales en eventos posteriores.

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Margarita González Saravia

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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