Revenden boletos para Edén Muñoz en CDMX y terminan detenidos seis presuntos revendedores

Seis personas fueron detenidas por presunta reventa de boletos durante el concierto de Edén Muñoz en la Monumental Plaza de Toros México, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que entre los detenidos hay dos hombres y cuatro mujeres, quienes presuntamente ofrecían entradas a precios superiores a los establecidos en taquilla o posiblemente apócrifas.

Las detenciones ocurrieron como parte del operativo de seguridad desplegado para el espectáculo Edén Muñoz, como en los Viejos Tiempos, que reunió a seguidores del cantante en el recinto de la colonia Ciudad de los Deportes.

DETIENEN A SEIS POR REVENTA DE BOLETOS DE EDÉN MUÑOZ

De acuerdo con la SSC, los elementos de seguridad realizaron labores de vigilancia durante el evento para atender posibles incidentes y mantener el orden en las inmediaciones de la Plaza de Toros México.

Durante el dispositivo, los policías detectaron a seis personas presuntamente relacionadas con la venta irregular de entradas para el concierto.

La dependencia señaló que los boletos eran ofrecidos a costos superiores a los de taquilla o podrían ser falsos, por lo que los involucrados fueron detenidos para determinar su situación ante las autoridades correspondientes.

La SSC precisó que las seis personas fueron presentadas ante un juez cívico, quien será el encargado de determinar las sanciones aplicables conforme a las circunstancias de cada caso.

Además, la corporación indicó que una de las personas detenidas cuenta con antecedentes por la misma falta.