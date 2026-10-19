Revenden boletos para Edén Muñoz en CDMX y terminan detenidos seis presuntos revendedores

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    Revenden boletos para Edén Muñoz en CDMX y terminan detenidos seis presuntos revendedores
    Dos hombres y cuatro mujeres fueron señalados por presuntamente ofrecer entradas a precios superiores a los de taquilla o posiblemente falsas. FOTO: CUARTOSCURO

Dos hombres y cuatro mujeres fueron detenidos durante el concierto de Edén Muñoz en la Plaza de Toros México.

Seis personas fueron detenidas por presunta reventa de boletos durante el concierto de Edén Muñoz en la Monumental Plaza de Toros México, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que entre los detenidos hay dos hombres y cuatro mujeres, quienes presuntamente ofrecían entradas a precios superiores a los establecidos en taquilla o posiblemente apócrifas.

Las detenciones ocurrieron como parte del operativo de seguridad desplegado para el espectáculo Edén Muñoz, como en los Viejos Tiempos, que reunió a seguidores del cantante en el recinto de la colonia Ciudad de los Deportes.

DETIENEN A SEIS POR REVENTA DE BOLETOS DE EDÉN MUÑOZ

De acuerdo con la SSC, los elementos de seguridad realizaron labores de vigilancia durante el evento para atender posibles incidentes y mantener el orden en las inmediaciones de la Plaza de Toros México.

Durante el dispositivo, los policías detectaron a seis personas presuntamente relacionadas con la venta irregular de entradas para el concierto.

La dependencia señaló que los boletos eran ofrecidos a costos superiores a los de taquilla o podrían ser falsos, por lo que los involucrados fueron detenidos para determinar su situación ante las autoridades correspondientes.

La SSC precisó que las seis personas fueron presentadas ante un juez cívico, quien será el encargado de determinar las sanciones aplicables conforme a las circunstancias de cada caso.

Además, la corporación indicó que una de las personas detenidas cuenta con antecedentes por la misma falta.

$!Seis personas fueron detenidas por presunta reventa de boletos durante el concierto de Edén Muñoz.
Seis personas fueron detenidas por presunta reventa de boletos durante el concierto de Edén Muñoz. FOTO: CUARTOSCURO

¿DÓNDE FUE EL OPERATIVO POR REVENTA EN CDMX?

El operativo se realizó en la Monumental Plaza de Toros México, ubicada sobre la calle Augusto Rodin, en la colonia Ciudad de los Deportes, alcaldía Benito Juárez.

La vigilancia se mantuvo durante el concierto de Edén Muñoz y continuó hasta que terminó el espectáculo y los asistentes abandonaron el inmueble.

El despliegue tuvo como objetivo mantener la seguridad de quienes acudieron al evento y atender posibles situaciones irregulares relacionadas con la venta de boletos.

SSC MANTIENE VIGILANCIA HASTA EL FINAL DEL CONCIERTO

Además de las acciones contra la presunta reventa, personal de Tránsito de la SSC realizó labores para agilizar la circulación vehicular en las avenidas cercanas al recinto.

Las medidas buscaron facilitar el ingreso y la salida de los asistentes, así como reducir las afectaciones viales en la zona durante el desarrollo del espectáculo.

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El caso quedó en manos del juez cívico, quien determinará las sanciones correspondientes para las seis personas detenidas.

Las autoridades no detallaron si los boletos asegurados fueron confirmados como falsos ni precisaron el monto de las posibles ganancias por su venta. Por ello, las acusaciones se mantienen en el terreno de la presunción mientras se determina la situación de los involucrados.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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