Sister Wineries convertirá hermandad entre Saltillo y Austin en puente para el turismo y el vino

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    Sister Wineries convertirá hermandad entre Saltillo y Austin en puente para el turismo y el vino
    La hermandad de Saltillo y Austin escalará también a vínculos para promocionar el turismo y el vino. Especial

El proyecto impulsará el intercambio de conocimientos, la promoción turística y la colaboración entre viñedos de Coahuila y Texas

La relación de Ciudades Hermanas entre Saltillo y Austin alcanzó al sector vitivinícola con el lanzamiento de Sister Wineries, una iniciativa que busca conectar a productores de vino de Coahuila y Texas para compartir experiencias, fortalecer la promoción turística y generar nuevas oportunidades de colaboración.

El proyecto, presentado en mayo durante la visita del alcalde de Saltillo, Javier Díaz, a Austin, forma parte de la estrategia Vinos & Dinos y de la Asociación Austin-Saltillo Sister Cities, con el propósito de estrechar la colaboración entre las regiones vitivinícolas de Coahuila y Texas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/recibe-saltillo-a-alcalde-de-austin-revisan-agenda-conjunta-EE20068815

La estrategia turística integra actualmente 22 casas vitivinícolas de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras, además de cinco atractivos vinculados con la paleontología. En Texas, el proyecto contempla acercamientos con más de 50 viñedos de la región de Hill Country, aunque su incorporación dependerá del interés de cada productor.

La coordinadora de Vinos & Dinos de la Dirección de Turismo Municipal, Roxana Pérez, explicó que Sister Wineries nació en coordinación con el programa de Ciudades Hermanas entre Saltillo y Austin para fortalecer los vínculos entre ambas regiones a partir de una industria que mantiene un crecimiento constante.

Uno de los ejes del proyecto consiste en identificar viñedos con características similares en Coahuila y Hill Country para crear “viñedos hermanos”. Para ello se desarrolla un estudio sobre tipos de suelo, humedad y clima, con el apoyo de universidades y dependencias gubernamentales, a fin de facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias entre productores.

Además del componente técnico, la iniciativa contempla programas de capacitación. Mientras los viñedos coahuilenses buscan conocer los modelos educativos y de promoción desarrollados en Texas, productores texanos han manifestado interés en la experiencia de Coahuila en temas como el manejo del agua, las variedades de uva y el control de plagas.

Como parte de este acercamiento, representantes del viñedo William Chris, considerado uno de los más reconocidos de Texas, participaron recientemente en mesas de trabajo realizadas en Saltillo dentro del programa de Ciudades Hermanas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-y-austin-reafirman-hermanamiento-con-agenda-de-colaboracion-ML20096802

El presidente de la Asociación Austin-Saltillo Sister Cities, Sergio García, explicó que la iniciativa busca ir más allá del intercambio comercial y consolidarse como un mecanismo permanente de colaboración entre ambas regiones.

“La idea es fortalecer los lazos y hacer más diplomacia de persona a persona”, afirmó.

Añadió que el objetivo es facilitar el contacto entre productores, instituciones y autoridades para impulsar proyectos conjuntos en materia turística, educativa y económica.

Durante el primer encuentro, celebrado en mayo, participaron alrededor de diez casas vitivinícolas de Coahuila, cuyos representantes sostuvieron reuniones técnicas y de negocios con productores de Texas. A partir de ese evento, algunos vitivinicultores estadounidenses comenzaron a visitar por iniciativa propia la región para conocer los viñedos coahuilenses.

En los próximos meses se realizarán nuevas visitas a Texas para ampliar la red de colaboración. Posteriormente, se buscará que productores texanos recorran los viñedos de Coahuila como parte de la segunda etapa del proyecto.

https://vanguardia.com.mx/opinion/una-vision-metropolitana-en-la-relacion-entre-austin-y-saltillo-OJ16798798

La expectativa es que Sister Wineries contribuya a posicionar la región vitivinícola de Coahuila entre los visitantes de Texas y, al mismo tiempo, promueva ese destino estadounidense entre los viajeros mexicanos, fortaleciendo así la relación que Saltillo y Austin mantienen desde hace casi seis décadas mediante su programa de Ciudades Hermanas.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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