8M: Estados en México que han despenalizado el aborto

La Marea Verde en México avanza y cada año son más los estados que respalda el derecho de las mujeres a una interrupción voluntaria del embarazo (ILE); sin embargo, colectivas feministas siguen levantando la voz, ya que se busca acceder al aborto seguro y gratuito.

Desde septiembre de 2021, México vivió cambios históricos en la legislación a favor de las mujeres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que criminalizar el aborto va en contra de la Constitución.

Actualmente, 24 estados han modificao sus códigos penales para permitir la ILE en su mayoría hasta las 12 semanas de gestación, pero aún existen resistencias políticas y barreras prácticas que limitan el acceso real de las mujeres mexicanas al aborto.

TE PUEDE INTERESAR: 8M: Activistas piden que el aborto salga del Código Penal

ESTADOS DONDE ESTÁ DESPENALIZADO EL ABORTO

En México, hasta 2025, en 24 de los 32 estados el aborto está despenalizado. Mientras que en ocho entidades aún no se se eliminan las restricciones que evitan que las mujeres puedan acceder a este derecho sobre su salud sexual y reproductiva.

El pasado 28 de septiembre, se conmemoró el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible; sin embargo, en los 24 estados donde “está legalizado” existen leyes que sólo permiten a las mujere acceder al derecho en ciertas causales, como en casos de violación, estupro, inseminación artificial no consentida, peligro de vida, alteraciones géneticas, negación del ILE y situación económica precaria.

Se permite que una mujer aborte desde el momento en que se puede detectar que está embarazada, semana 4 o 5 mínimo,y dependiendo de cada uno de los estado, es el número de semanas al que puede acceder a este derecho. La temporalidad máxima para abortar, va desde las 6.6 semanas, 12.6 semanas y hasta las 13.6 semanas.

La penas por abortar a un producto con semanas avanzadas van desde meses en prisión, multas económicas, trabajo comunitario o medidas integrales de salud, acá la lista de menor a mayor: Amonestación privada, 3 a 6 meses de prisión, 4 meses a 1 año de prisión, 6 meses a 1 año de prisión, 6 meses a 2 años de prisión, 100 a 300 días de trabajo comunitario, 50 a 2 mil días de trabajo comunitario, 10 a 40 días de multa, 15 días a 2 meses de medidas psicológicas y salud, además de 1 a 3 meses de tratamiento en libertad con medidas integrales psicológicas y salud.

TE PUEDE INTERESAR: NosotrAs y el aborto . Acompañar: clandestino no es inseguro

Estados en los que está despenalizado el aborto en México:

- Aguascalientes: 2023 | Despenalizado por la vía judicial, hasta 6 semanas;

- Baja California: 2021 | Hasta 12 semanas;

- Baja California Sur: 2022 | Hasta 12 semanas;

- Campeche: 2025 | Hasta 12 semanas;

- Chiapas: 2024 | Hasta 12 semanas;

- Chihuahua: 2024 | Despenalizado por la vía judicial;

- Ciudad de México: pionera desde 2007 | Hasta 12 semanas;

- Coahuila: 2021 | Despenalizado por la vía judicial;

- Colima:2021| Despenalizado con regulación en las leyes locales;

- Estado de México: 2024 | Hasta 12 semanas;

- Guerrero: 2022 | Hasta 12 semanas;

- Jalisco: 2024 | Hasta 12 semanas;

- Hidalgo: 2021 | Despenalizado con regulación en las leyes locales;

- Nayarit: 2024 | Hasta 12 semanas;

- Michoacán: 2024 | Hasta 12 semanas;

- Oaxaca: 2019 | Hasta 12 semanas;

- Puebla: 2024 | Hasta 12 semanas;

- Quintana Roo: 2022 | Hasta 12 semanas;

- San Luis Potosí: 2024 | Hasta 12 semanas;

- Sinaloa: 2022 | Hasta 13 semanas;

- Tabasco: 2025 | Hasta 12 semanas;

- Veracruz: 2021 | Despenalizado con programas específicos para la atención del aborto;

- Yucatán: 2024 | Hasta 12 semanas;

- Zacatecas: 2024 | Hasta 12 semanas.

Estados en el que está penalizado el aborto

- Durango

- Guanajuato

- Morelos

- Nuevo León

- Querétaro

- Sonora

- Tamaulipas

- Tlaxcala