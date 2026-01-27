‘Habrá más datos pronto’: Sheinbaum anuncia reporte de Energía y avances de la FGR por ‘huachicol’ fiscal

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal mantiene abiertas diversas investigaciones relacionadas con el llamado “huachicol” fiscal y adelantó que en las próximas semanas se dará a conocer información más detallada sobre montos y avances, cuando las autoridades consideren que existen elementos suficientes para hacerlo público.

Como contexto, explicó que la Secretaría de Energía será la encargada de presentar un informe integral sobre el tema, con el seguimiento que se realiza desde Petróleos Mexicanos (Pemex) y desde la propia dependencia federal.

“Secretaría de Energía va a venir a explicar todo lo que ellos ven desde Pemex y desde la propia Secretaría de Energía”, señaló la mandataria al referirse al reporte que será presentado a nivel federal.

De manera paralela, Sheinbaum indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene investigaciones en curso relacionadas con posibles delitos fiscales y contrabando de combustibles, por lo que los resultados se darán a conocer conforme avancen las indagatorias.

“Hay algunas investigaciones que tiene la Fiscalía General de la República que está avanzando en sus investigaciones y ellos tendrán que informar en su momento, cuando consideren que es pertinente hacerlo y que hayan avanzado”, subrayó.

En el apartado de reacciones y perspectivas, la Presidenta adelantó que la próxima semana se presentarán anuncios en materia de inversión, incluido Pemex, lo que permitirá posteriormente informar sobre un incremento en la comercialización legal de combustibles.

Sheinbaum afirmó que el aumento en la venta de combustibles es un indicador de que ha disminuido la entrada de producto de contrabando al país. “Ha aumentado la venta de combustibles en el país, lo cual indica, evidentemente, que ha disminuido la entrada de contrabando”, sostuvo.

En el plano institucional, señaló que existen dos líneas de trabajo simultáneas: una encabezada por la FGR y otra a cargo de la Secretaría de Energía, particularmente en el control de permisos y el seguimiento del transporte de combustibles, un monitoreo que, dijo, ya se observa en los vehículos y pipas como parte de la estrategia contra el “huachicol” fiscal.