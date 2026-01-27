‘Habrá más datos pronto’: Sheinbaum anuncia reporte de Energía y avances de la FGR por ‘huachicol’ fiscal

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 27 enero 2026
    ‘Habrá más datos pronto’: Sheinbaum anuncia reporte de Energía y avances de la FGR por ‘huachicol’ fiscal
    La Fiscalía General de la República mantiene indagatorias por posibles delitos fiscales y contrabando. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Huachicol

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


FGR

La Presidenta informó que continúan investigaciones federales y que Energía presentará un informe con el seguimiento desde Pemex

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal mantiene abiertas diversas investigaciones relacionadas con el llamado “huachicol” fiscal y adelantó que en las próximas semanas se dará a conocer información más detallada sobre montos y avances, cuando las autoridades consideren que existen elementos suficientes para hacerlo público.

Como contexto, explicó que la Secretaría de Energía será la encargada de presentar un informe integral sobre el tema, con el seguimiento que se realiza desde Petróleos Mexicanos (Pemex) y desde la propia dependencia federal.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a exfuncionarios por tragedia en Waldo’s que dejó 24 muertos

“Secretaría de Energía va a venir a explicar todo lo que ellos ven desde Pemex y desde la propia Secretaría de Energía”, señaló la mandataria al referirse al reporte que será presentado a nivel federal.

De manera paralela, Sheinbaum indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene investigaciones en curso relacionadas con posibles delitos fiscales y contrabando de combustibles, por lo que los resultados se darán a conocer conforme avancen las indagatorias.

TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026: Hacienda fija disposiciones fiscales otorgadas por Peña Nieto

“Hay algunas investigaciones que tiene la Fiscalía General de la República que está avanzando en sus investigaciones y ellos tendrán que informar en su momento, cuando consideren que es pertinente hacerlo y que hayan avanzado”, subrayó.

En el apartado de reacciones y perspectivas, la Presidenta adelantó que la próxima semana se presentarán anuncios en materia de inversión, incluido Pemex, lo que permitirá posteriormente informar sobre un incremento en la comercialización legal de combustibles.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Sí se acabaron los privilegios en la Suprema Corte’: Sheinbaum

Sheinbaum afirmó que el aumento en la venta de combustibles es un indicador de que ha disminuido la entrada de producto de contrabando al país. “Ha aumentado la venta de combustibles en el país, lo cual indica, evidentemente, que ha disminuido la entrada de contrabando”, sostuvo.

En el plano institucional, señaló que existen dos líneas de trabajo simultáneas: una encabezada por la FGR y otra a cargo de la Secretaría de Energía, particularmente en el control de permisos y el seguimiento del transporte de combustibles, un monitoreo que, dijo, ya se observa en los vehículos y pipas como parte de la estrategia contra el “huachicol” fiscal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Huachicol

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


FGR

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Larga cola

Larga cola
true

Cuidado con el PT, presidenta Sheinbaum
Los viajes a Europa desde el norte de México serán más accesibles tras los anuncios de nuevas rutas y ampliación de frecuencias aéreas realizados durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026.

Madrid y París más cerca de Saltillo: México amplía vuelos a Europa desde Fitur 2026
Durante una conferencia de prensa, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, habló sobre uno de los casos en tendencia más relevantes, recientemente: la desaparición de la influencer ‘La Nicholette’.

Fiscalía de Sinaloa y Ejército coordinaron rescate de ‘La Nicholette’; EU dio seguimiento
El 2 de febrero es una de las fechas señaladas en la Ley Federal del Trabajo (LFT) como un día de descanso oficial, en conmemoración del día 5 de febrero (Día de la Constitución Mexicana).

Ley Federal del Trabajo: Este debe ser tu salario si trabajas el 2 de febrero, día de descanso oficial
Nueva Acta de Nacimiento Certificada... ¿Cuánto cuesta en cada estado y cómo puedes tramitarla desde casa en PDF?

Nueva Acta de Nacimiento Certificada... ¿Cuánto cuesta en cada estado y cómo puedes tramitarla desde casa en PDF?
La inesperada muerte de Alexis Ortega, reconocido actor de doblaje mexicano y voz en español latino de Spider-Man interpretado por Tom Holland, generó conmoción en el medio artístico.

¿De qué murió Alexis Ortega?... Actor de doblaje y voz de Spider-Man de Tom Holland
La delegación del Colegio Nicolás Bravo representó a Coahuila y a México en la Americas Cup 2026 realizada en Orlando, Florida.

Oro y platas para Coahuila en la Americas Cup 2026 de patinaje sobre ruedas