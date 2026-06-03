Revocan visas de tres funcionarios de Morena

Según los comunicados, funcionarios como: Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; y Américo Villarreal , gobernador de Tamaulipas, ya no tendrán sus visas vigentes tras ser señalados como objetivos de una investigación por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, ambos gobernadores de Morena negaron que dicho documento haya sido revocado y que haya imputaciones en su contra.

El 3 de junio se ha destacado que a varios gobernadores, presuntamente, se les revocaron las visas de Estados Unidos.

Las acusaciones son difundidas por los medios Los Angeles Times y el Semanario Zeta, según sus informes, el comunicado de revocación proviene del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se detalló que si los gobernadores tienen su documento físico, este será cancelado en el momento que busquen cruzar la frontera.

Por su parte, se informó que a la dirigente de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, también se le revocó su visa. No obstante, la militante afirmó que era cierto durante una rueda de prensa.

Detalló que supo de la revocación cuando intentó cruzar la frontera, el 29 de mayo, y las autoridades cancelaron su visa.

‘Intenté cruzar a Estados Unidos como lo he hecho durante años, al llegar al puerto de entrada, se me indicó que pasaría a una segunda revisión, y ya en las oficinas se me informó que mi visa sería cancelada debido a una infracción de tránsito ocurrido hace 10 años en el estado de Nuevo México’ informó Granados.