Revocan visas de tres funcionarios de Morena

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    Revocan visas de tres funcionarios de Morena
    Supuesta revocación de visas de: Alfonso Durazo, Américo Villarreal y Brighite Granados Vanguardia

Se ha destacado la supuesta revocación de visas de los morenistas: Alfonso Durazo, Américo Villarreal y Brighite Granados

El 3 de junio se ha destacado que a varios gobernadores, presuntamente, se les revocaron las visas de Estados Unidos.

Según los comunicados, funcionarios como: Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, ya no tendrán sus visas vigentes tras ser señalados como objetivos de una investigación por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, ambos gobernadores de Morena negaron que dicho documento haya sido revocado y que haya imputaciones en su contra.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/markwayne-mullin-queda-impresionado-con-cooperacion-de-sheinbaum-LB21139417

Las acusaciones son difundidas por los medios Los Angeles Times y el Semanario Zeta, según sus informes, el comunicado de revocación proviene del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se detalló que si los gobernadores tienen su documento físico, este será cancelado en el momento que busquen cruzar la frontera.

Por su parte, se informó que a la dirigente de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, también se le revocó su visa. No obstante, la militante afirmó que era cierto durante una rueda de prensa.

Detalló que supo de la revocación cuando intentó cruzar la frontera, el 29 de mayo, y las autoridades cancelaron su visa.

Intenté cruzar a Estados Unidos como lo he hecho durante años, al llegar al puerto de entrada, se me indicó que pasaría a una segunda revisión, y ya en las oficinas se me informó que mi visa sería cancelada debido a una infracción de tránsito ocurrido hace 10 años en el estado de Nuevo México’ informó Granados.

El informe fue dado por Granados, después de que la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, haya difundido la noticia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revocaron-la-visa-del-gobernador-de-tamaulipas-americo-villarreal-lo-niega-DG21140829

La revocación de visas ocurre en el mismo contexto político de las denuncias de los 10 funcionarios que presuntamente tienen colaboración del crimen organizado de Sinaloa. Se ha destacado que hasta el momento, las supuestas investigaciones y revocaciones de visas son hacia políticos de Morena.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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