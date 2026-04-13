Río Bravo sigue en sequía extrema pese a mejoría hídrica en México

A pesar de que la sequía a nivel nacional es cinco veces menor que la registrada hace un año, la cuenca del río Bravo (vital para el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos) se mantiene bajo una presión crítica, ya que más de un tercio de su territorio presenta niveles de insuficiencia hídrica.

De acuerdo con el último reporte del Monitor de Sequía de México, al cierre de marzo el 7.5 por ciento del territorio nacional padecía de insuficiencia de lluvia, frente al 42.8 por ciento para la misma fecha de 2025.

En tanto, la región de Río Bravo registraba sequía en el 35.8 por ciento de su superficie, por 77.5 por ciento en el año previo.