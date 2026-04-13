Río Bravo sigue en sequía extrema pese a mejoría hídrica en México
Sequía nacional baja a 7.5%, pero Río Bravo sigue en crisis extrema; afecta a 20 municipios y pone bajo presión Tratado de Aguas con E.U ante falta de lluvias
A pesar de que la sequía a nivel nacional es cinco veces menor que la registrada hace un año, la cuenca del río Bravo (vital para el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos) se mantiene bajo una presión crítica, ya que más de un tercio de su territorio presenta niveles de insuficiencia hídrica.
De acuerdo con el último reporte del Monitor de Sequía de México, al cierre de marzo el 7.5 por ciento del territorio nacional padecía de insuficiencia de lluvia, frente al 42.8 por ciento para la misma fecha de 2025.
En tanto, la región de Río Bravo registraba sequía en el 35.8 por ciento de su superficie, por 77.5 por ciento en el año previo.
En 20 municipios de la región se registró sequía extrema o excepcional, los niveles más críticos de la escalada. En Coahuila, esta condición afecta a Acuña, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.
En Chihuahua, los focos rojos se ubican en Manuel Benavides y Ojinaga, mientras que en Nuevo León el municipio de Anáhuac reporta el mismo nivel de alerta. Tamaulipas es la entidad con mayor dispersión de daños, sumando a Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso.
La Perspectiva de Precipitación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que durante abril las lluvias se mantendrán por debajo del promedio, con una ligera normalización en mayo, para volver a presentar déficits en porciones aisladas del norte del país durante el mes de junio.