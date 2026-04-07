Advierte SMN persistencia de sequía al norte de México, afectando a cuenca del Río Bravo

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México
/ 7 abril 2026
    Advierte SMN persistencia de sequía al norte de México, afectando a cuenca del Río Bravo
    Al 31 de marzo, el 35.8% de esta zona fronteriza padece insuficiencia de lluvia y advierten que seguirá recibiendo lluvias por debajo del promedio durante abril, complicando el panorama para el sector agropecuario y los compromisos bilaterales con EE. UU. CURTOOSCURO
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por Reforma

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A pesar de que la sequía nacional es cinco veces menor que en 2025 (pasando del 42.8% al 7.5% del territorio), el Río Bravo se mantiene en estado crítico

Mientras que a nivel nacional la sequía se mantenía, al cierre de marzo, en un nivel casi 5 veces menor respecto al año previo, en la región hidrológica-administrativa de Río Bravo (de la que procede el agua que se entrega a Estados Unidos conforme al tratado bilateral de 1944) afecta a más de una tercera parte del territorio, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su más reciente edición, el Monitor de Sequía de México indica que al 31 de marzo el 7.5 por ciento del territorio nacional padecía de insuficiencia de lluvia, frente al 42.8 por ciento para la misma fecha de 2025.

La región de Río Bravo registraba sequía en el 35.8 por ciento de su superficie, por 77.5 por ciento en el año previo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/afirma-experto-de-la-onu-que-eu-esta-utilizando-a-mexico-como-basurero-lo-que-esta-provocando-una-crisis-toxica-GD19830143

En 20 municipios de la región se registró sequía extrema o excepcional, los grados más altos. En Coahuila son: Acuña, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza; mientras que en Chihuahua resultaron: Manuel Benavides y Ojinaga.

Mientras que para Tamaulipas y Nuevo León: Anáhuac (Nuevo León), y Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso (Tamaulipas).

“Durante la segunda quincena de marzo de 2026, se registraron precipitaciones por arriba del promedio climatológico en regiones del noroeste, centro-occidente, centro-norte, centro y sur del país, además de la península de Yucatán, asociados a diversos sistemas meteorológicos como frentes fríos, corrientes en chorro, canales de baja presión y vaguadas en altura. Estas condiciones favorecieron la disminución de áreas con sequía en el sur del territorio nacional y en la península de Yucatán” , detalla el SMN.

“Por otro lado, la persistencia de condiciones secas en el norte y noreste del país propició el incremento de áreas con sequía de severa a excepcional en Chihuahua y Coahuila, y al norte de Nuevo León y Tamaulipas” .

En su Perspectiva de Precipitación para el segundo trimestre del año, presentada la semana pasada, el SMN pronosticó para el norte del país lluvias por debajo del promedio en abril, cercanas al promedio en mayo, y por debajo del promedio en porciones aisladas en junio.

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