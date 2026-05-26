Roban más de un millón de pesos en joyería de Guadalupe, Nuevo León en 35 segundos | VIDEO

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    Roban más de un millón de pesos en joyería de Guadalupe, Nuevo León en 35 segundos | VIDEO
    Treinta y cinco segundos le bastaron a un grupo de tres asaltantes para robar una joyería por el monto de un poco más del millón de pesos dentro de una plaza comercial de Guadalupe, Nuevo León. CAPTURA DE PANTALLA

El robo ocurrió la noche del lunes, tres sujetos ingresaron a una joyería, así como amagaron e insultaron a la única empleada

Treinta y cinco segundos le bastaron a un grupo de tres asaltantes para robar una joyería por el monto de un poco más del millón de pesos dentro de una plaza comercial de Guadalupe, Nuevo León a minutos de cerrar.

El robo ocurrió la noche del lunes 25 de mayo de 2026 en una joyería dentro del centro comercial Plaza Sun Mall, ubicada en la colonia Rincón de Guadalupe del vecino estado. El atraco fue captado por la cámara de vigilancia del establecimiento.

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Los tres sujetos ingresaron presuntamente armados -ya que no mostraron el armamento- al local y amagaron e insultaron a la única empleada dentro del establecimiento, el atraco duró 35 segundos tiempo en el que se llevaron varias joyas, pese a que intentó huir y pedir ayuda, en las imágenes se escuchan los constantes gritos de “¡Guardias, guardias!”, de la mujer.

Mientras dos de ellos tomaban el millonario botín, uno de los sospechosos brincó el mostrador principal con rapidez para comenzar a tomar piezas de joyería y otro ingresó al área de exhibición del extremo contrario. El tercero permaneció vigilando la entrada para impedir que la empleada saliera o pidiera ayuda al cometer el robo.

Los cómplices comenzaron a guardar la mercancía en bolsas negras de plástico. Autoridades estiman que el monto supera el millón de pesos, debido a la cantidad de joyería sustraída.

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Los sujetos escaparon rápidamente del lugar, mientras la empleada permaneció alterada y solicitando ayuda. De acuerdo con los reportes, comerciantes cercanos acudieron a auxiliarla.

Las imágenes revelan la identidad de los asaltantes: uno, quien fue captado detalladamente por la cámara, vestía una gorra azul de un equipo de futbol, pantalón de mezclilla azul, sudadera negra y tenis negros, además de portar bigote. El segundo ingresó al local de joyería usando un casco negro de motociclista, pantalón y chamarra negra. Mientras que el tercer individuo, quien retuvo a la empleada, viste lentes reflejantes azules, un sombrero plano, sudadera negra y pantalones grises.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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